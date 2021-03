Erfahrene Führungskraft im Betriebsablauf Jim Barnhart wird zum Chief Operating Officer von Velodyne Lidar ernannt

James L. Barnhart, Chief Operating Officer, Velodyne Lidar, Inc. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

James L. Barnhart verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und hat sich in der Führung von Betriebsabläufen bei Velodyne Lidar bewährt, zuletzt als Senior Vice President, Operations bei Nanometrics Inc. In seiner Funktion als COO von Velodyne wird er für die Leitung der Betriebsabläufe, der Lieferkette, der Fertigung und der Beziehungen zu den Partnern von Velodyne verantwortlich sein. Herr Barnhart wird direkt an den Chief Executive Officer Dr. Anand Gopalan Bericht erstatten.

„Wir konnten mit Jim Barnhart einen erfahrenen Branchenkenner als COO gewinnen, der unser Führungsteam erheblich verstärkt und die globale Produktionsführerschaft von Velodyne Lidar weiter antreibt“, sagte Dr. Gopalan. „Wir sind zuversichtlich, dass Jim mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz in der Halbleitertechnologie eine wichtige Führungsrolle bei der Skalierung unserer revolutionären automatisierten Mikro-Lidar-Array-Fertigungsabläufe in San Jose und mit Partnern auf der ganzen Welt übernehmen wird. Ich freue mich, mit diesem Führungsteam die nächste Wachstumsphase von Velodyne vorantreiben zu dürfen, während wir unermüdlich daran arbeiten, unser Versprechen einzulösen, revolutionäre Sensor- und Softwarelösungen anzubieten, die eine sicherere Mobilität für alle fördern.“

„Anand und das Team von Velodyne Lidar zählen zu den Besten in der Branche“, sagte Barnhart. „Ich freue mich darauf, sofort als COO durchzustarten und dabei zu helfen, auf der bereits starken Dynamik aufzubauen, während wir unsere Strategie ausführen, Kunden in großem Umfang mit Lidar-Technologie zu versorgen und die Bedürfnisse einer breiten Auswahl von Branchen zu erfüllen.“

Über Jim Barnhart

James L. Barnhart ist ergebnisorientiert und eine Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Betriebsablauf, allgemeines Management, Supply Chain, Dienstleistungen, Fertigung und Technik. Herr Barnhart fungiert als Chief Operating Officer bei Velodyne Lidar und ist dort für die Leitung der automatisierten Betriebsabläufe zur Herstellung von Lidar-Sensoren der Spitzenklasse verantwortlich. Bevor er seine Stelle bei Velodyne antrat, war Herr Barnhart Senior Vice President, Operations bei Nanometrics Inc., einem Anbieter von fortschrittlichen Prozesskontrolllösungen. Davor arbeitete er als Senior Vice President, Global Operations bei Cymer LLC. Zu Barnharts Erfahrungen in der Industrie zählen unter anderem Führungspositionen im Betriebsablauf bei Applied Materials, Johnson & Johnson und AREVA. Darüber hinaus war er Offizier einer technischen Abteilung in der U.S. Navy. Herr Barnhart verfügt über einen MBA-Abschluss der Walter A. Haas School of Business an der University of California in Berkeley und einen B.S. in Elektrotechnik vom College of Engineering der Washington State University in Pullman.