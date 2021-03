BREMEN (dpa-AFX) - Nach der Insolvenz der Bremer Greensill-Bank bemühen sich 26 deutsche Kommunen um Schadensbegrenzung. Die Städte hätten sich auf ein abgestimmtes Vorgehen geeinigt, "um aus einer vorhandenen Insolvenzmasse zumindest noch Teile ihrer Anlagen zurückzuerhalten", teilte die NRW-Stadt Monheim am Dienstag mit und sprach dabei für die Gruppe der Kommunen, die 255 Millionen Euro bei Greensill angelegt haben. Haftungsansprüche sollen gemeinschaftlich geprüft werden. Auch Osnabrück, Eschborn und Emmerich gehören dazu. Am Dienstag eröffnete das Amtsgericht Bremen das Insolvenzverfahren nach einem Antrag der Finanzaufsicht Bafin.

Der Insolvenzverwalter der Greensill Bank AG hat nach Angaben der Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle die Arbeit aufgenommen. "CMS arbeitet bereits mit Hochdruck an dem Verfahren und hat ein versiertes Restrukturierungsteam aufgestellt", hieß es am Dienstag von der Kanzlei, deren Partner der bestellte Insolvenzverwalter Michael C. Frege ist. Eine Stellungsnahme zur Sache sei allerdings frühestens in 14 Tagen zu erwarten.

Nach Informationen aus Finanzkreisen stehen bei der Bremer Bank rund 3,6 Milliarden Euro an Einlagen im Feuer. Davon dürften etwa 3,1 Milliarden Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung sowie den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) gesichert sein. Das gilt vor allem für das Geld von Privatkunden. Banken müssen die Einlagensicherung finanzieren - die Ausfälle bei Greensill dürften also auch andere Banken finanziell belasten.

Noch am Dienstagnachmittag stellte die Bafin den "Entschädigungsfall" fest. Das ist die Voraussetzung, damit Privatanleger binnen sieben Arbeitstagen Geld aus der Einlagensicherung zurückbekommen - bis zu 100 000 Euro über die gesetzliche Einlagensicherung und bis zu knapp 75 Millionen Euro pro Einleger über einen Branchenfonds, in den Banken freiwillig eingezahlt haben. Die gesetzliche Einlagensicherung wiederum hat als Gläubiger Anspruch auf die Insolvenzmasse - und dies in einer "Vorrangstellung", sie dürfte also eher Geld zurückbekommen als die Kommunen.