Energy Impact Partners unterstützt das Greentech-Unternehmen Zolar und erhöht die Finanzierungsserie B auf 35 Millionen

Das Berliner Greentech Start-up Zolar gewinnt eine neue Investition und ergänzt die laufende Series B-Finanzierungsrunde um 10 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen dieser Series steigt damit auf 35 Millionen Euro. Angeführt wird die neue Investition von Energy Impact Partners, dem größten Investor im Energy-Bereich mit Teams in den USA und Europa, und dessen Managing Partner Matthias Dill. An den bestehenden Investoren der Series B hält Zolar weiterhin fest. Mit der neuen Finanzspritze stellt das Start-up die Weichen für den Ausbau zu einer Next Generation Green Energy Company, bei der die nachhaltige Energiegewinnung und ganzheitliche Nutzung von Solarenergie in Privathaushalten im Fokus steht. Zolar definiert sich damit als Consumer Brand, die den Kunden in den Mittelpunkt der Energieproduktion stellt, und für die der Klimaschutz prioritäres Unternehmensziel ist.

Energieversorger der Zukunft – Die Next Generation Green Energy Company