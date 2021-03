Mit neuem ISACA-Zertifikat können Studierende und Quereinsteiger IT-Kenntnisse und praktische Fähigkeiten erwerben, mit denen sie in IT-Berufen erfolgreich sein können

As the need for skilled technology professionals continues to grow, the IT field presents numerous promising career paths for young professionals, recent graduates and career-changers. ISACA’s new Information Technology Certified Associate (ITCA) credential – which includes certificates in Computing Fundamentals, Networks and Infrastructure Fundamentals, Cybersecurity Fundamentals, Data Science Fundamentals and Software Development Fundamentals – prepares aspiring professionals for entry into an array of IT fields. (Graphic: Business Wire)

Als dynamische Ergänzung der international anerkannten Referenzen der ISACA bietet das ITCA Studierenden, Hochschulabsolventen, Neulingen in IT-Berufen oder Fachleuten, die einen Berufswechsel anstreben, ein flexibles, hybrides Format. Dieses besteht aus herkömmlichem, wissensbasiertem sowie ergebnisbasiertem Lernen über Live-Labs in einer virtuellen Umgebung. Das Zertifikat kann man im selbst gewählten Tempo erwerben. Dafür muss man folgende modulare Zertifikate absolvieren, die jeweils auf unterschiedliche Fachbereiche der IT ausgerichtet sind:

Computergrundlagen

Grundlagen von Netzwerken und Infrastruktur

Grundlagen der Cybersicherheit

Grundlagen der Softwareentwicklung

Grundlagen der Datenwissenschaft

„Ein zentraler Bestandteil des Engagements der ISACA bei der Bereitstellung von Tools für lebenslanges Lernen besteht darin, dass Fachleute in jeder Phase ihres Berufswegs unterstützt werden: also auch in der kritischen Phase ganz am Anfang; ganz gleich, ob als Hochschulabsolventen oder Fachkräfte, die sich für einen Berufswechsel in den IT-Bereich interessieren“, sagt David Samuelson, CEO der ISACA. „Wir sind stolz darauf, dass wir diese neue Generation von IT-Fachleuten und Vordenkern unterstützen können, also auch diejenigen, die aufgrund der Pandemie einen Wechsel im Berufsleben anstreben. Dafür helfen wir ihnen dabei, sich vom Rest zu unterscheiden und abzusetzen, wenn sie in den Arbeitsmarkt einsteigen und ihre Laufbahn beginnen.“