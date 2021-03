Everbridge wurde von einer führenden zwischenstaatlichen Organisation mit der Bereitstellung von Software für die Impfstoffverteilung in Dutzenden von Staaten beauftragt

Everbridge , Inc. (NASDAQ: EVBG), das weltweit führende Unternehmen im Bereich des Critical Event Management ( CEM ), gab heute bekannt, dass sich eine der weltweit größten zwischenstaatlichen Organisationen, die in Dutzenden von Ländern tätig ist, für die Software-Plattform des Unternehmens zur Impfstoffverteilung entschieden hat, mit deren Unterstützung sie die Planung, Verfolgung und Kommunikation von Impfmaßnahmen sowie die Impfstoffverabreichung verwalten wird.

Everbridge to Power Vaccine Distribution Across Dozens of Countries in Support of Leading Intergovernmental Organization (Photo: Business Wire)

Eine gründliche Analyse alternativer Angebote zeigte, dass Everbridge alle Anforderungen der zwischenstaatlichen Organisation erfüllt, die auf internationale humanitäre Einsätze spezialisiert ist. Die Organisation wird die Software für die Impfstoffverteilung einsetzen, um die Planung, Verwaltung, Nachverfolgung und Berichterstellung in Bezug auf Millionen von Impfstoffdosen für externe und mobile Mitarbeiter in aller Welt auf schnelle Weise zu automatisieren.

„Als Unternehmen mit einer Mission ist Everbridge nach wie vor bestrebt, mit Regierungsbehörden, Gesundheitsbehörden und Unternehmen beim Austausch und beim Einsatz von Best Practices auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und die Verteilung des Impfstoffs zu beschleunigen“, so David Meredith, CEO von Everbridge. „Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Lösungen für das Critical Event Management eingesetzt werden, um die Verteilung von Millionen von Impfstoffdosen an humanitäre Teams zu unterstützen, die überall auf der Welt lebensrettende Arbeit leisten.“

Im Januar 2021 führte Everbridge COVID-19 Shield: Vaccine Distribution ein, eine Erweiterung der CEM-Plattform des Unternehmens, die das gesamte Spektrum an Organisationen abdeckt, die den Coronavirus-Impfstoff entwickeln, herstellen, transportieren, verteilen, regulieren und verabreichen. Das Angebot stellt Regierungsbehörden und Organisationen eine zentrale, einheitliche Plattform bereit, um die Impfstoff-Koordinierung und die Kommunikation sowie die Verteilung für die Bürger bzw. Mitarbeiter zu beschleunigen. Die CEM-Plattform von Everbridge, die die Basis für das digitale Impfstoffverteilungssystem bildet, wurde in jüngster Zeit für eine Reihe von Organisationen bereitgestellt, unter anderem für die gesamte Bevölkerung des US-amerikanischen Bundesstaats West Virginia, die Countys Sarasota und Indian River, den Bundesstaat Florida, die Nation der Muscogee (Creek), den viertgrößten Indianerstamm in den USA, das Leon County Department of Health sowie für weitere öffentliche und privatwirtschaftliche Organisationen.