Neue Studie wertet die Fähigkeit der Kapnographie von Masimo EMMA zur Beurteilung des Atemstatus von Kindern mit Tracheostomie aus Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 16.03.2021, 21:35 | 45 | 0 | 0 16.03.2021, 21:35 | Masimo (NASDAQ: MASI) veröffentlichte heute die Ergebnisse einer retrospektiven Beobachtungsstudie, welche in Pediatrics International veröffentlicht wurde. Forscher des Osaka Women's and Children's Hospital in Japan befanden im Rahmen der Studie den Masimo EMMA Portable Capnograph für „nützlich für die Beurteilung des respiratorischen Zustands bei Kindern mit Tracheostomie“1 EMMA ermöglicht eine nahtlose Mainstream-Kapnographie für Patienten jeden Alters in einem kompakten, leicht tragbaren Gerät. Das Gerät benötigt keine Routinekalibrierung und nur eine minimale Aufwärmzeit, wobei genaue Messungen des endtidalen Kohlendioxids (EtCO 2 ) und der Atemfrequenz sowie kontinuierliche EtCO 2 -Wellenformen innerhalb von 15 Sekunden dargestellt werden. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316006050/de/ Masimo EMMA Capnograph (Photo: Business Wire) Dr. Masashi Hotta und Kollegen waren sich des potenziellen Wertes einer kompakten und tragbaren Methode zur Überwachung von Änderungen des Atemstatus für Patienten in Situationen, in denen typische stationäre Krankenhausüberwachungsgeräte wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, bewusst und wollten den Nutzen des EMMA-Kapnographen bei Kindern mit Tracheostomie bewerten, indem sie die EtCO 2 -Werte des EMMA-Geräts (das an die distale Seite der Tracheostomiekanüle angeschlossen war) mit dem invasiv gemessenen Partialdruck des venösen Kohlendioxids (PvCO 2 ) verglichen. Die Forscher wählten PvCO 2 , weil „die Entnahme arterieller Proben invasiver ist als die Entnahme venöser Proben“, und wiesen darauf hin, dass Studien eine Korrelation zwischen PaCO 2 und PvCO 2 gezeigt haben, obwohl der Partialdruck des arteriellen Kohlendioxids (PaCO 2 ) als Goldstandard für die Beurteilung des Atemzustandes gilt. 2,3 Sie nahmen 9 Säuglinge (medianes Alter 8 Monate) auf und verglichen insgesamt 43 gepaarte EtCO 2 -PvCO 2 Messwerte. Die Forscher ermittelten einen Korrelationskoeffizienten von 0,87 (95 % Konfidenzintervall von 0,7 – 0,93; p < 0,001) zwischen EtCO 2 - und PvCO 2 -Messwerten. Die Datenanalyse ergab, dass die EtCO 2 -Messwerte im Schnitt 10,0 mmHg niedriger waren als der entsprechende gepaarte PvCO 2 -Wert (95 %-Grenzwerte der Übereinstimmung von 1,0 – 19,1 mmHg). Die Forscher spekulierten, dass die Tendenz, dass EtCO 2 niedriger als PvCO 2 ist, durch „Gasmischung proximal der Tracheostomiekanüle aufgrund der Anwesenheit von anatomischem und physiologischem Totraum erklärt werden kann. Durch die Verwendung einer Kanüle ohne Manschette bei fast allen Patienten kann es zu einem gewissen Luftaustritt gekommen sein. Etwa zwei Drittel der Patienten hatten außerdem eine [chronische Lungenerkrankung oder bronchopulmonale Dysplasie]“, welche nachweislich niedrigere CO 2 -Konzentrationen während der Ausatmung im Verhältnis zum Partialdruck von CO 2 im Blut verursacht. Seite 2 ► Seite 1 von 5



