Weiterlesen auf 4investors.de Villeroy & Boch kündigt einen bevorstehenden Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats an. Der Aufsichtsratsvorsitzende Alexander von Boch-Galhau habe „heute mitgeteilt, dass er sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaft nach Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 niederlegt”, meldet das Unternehmen aus Nassau am Dienstag. Den Aufsichtsrat werde er weiterhin als ordentliches Mitglied angehören, ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

