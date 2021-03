SoftServe wird offizieller Reseller für Google Cloud in Großbritannien und Irland

SoftServe , ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen und Google Cloud Premier Partner, ist offizieller Reseller für Google Cloud in Großbritannien und Irland (UK&I) geworden. Mit dieser Ernennung kann SoftServe die End-to-End-Bereitstellung und das Management von Google-Cloud-Lösungen unterstützen, von der Anwendungsentwicklung bis hin zur Kostenkontrolle, und seine UK&I-Kunden durch die komplexe Landschaft des Public-Cloud-Ressourcenmanagements führen. SoftServe plant, die Ernennung zum Google Cloud Reseller in Zukunft auch für seine anderen Betriebsregionen anzustreben.

„Google Cloud ist ein wichtiger Partner für SoftServe. Zusammen mit unserer technischen Kompetenz, unserem fundierten Fachwissen und dem Zugang zu den unzähligen zusätzlichen Funktionen und dem Wissen bezüglich Google Cloud können wir problemlos Lösungen und Technologie-Stacks bereitstellen“, so Volodymyr Semenyshyn, Executive Vice President für EMEA und Global Financial Services bei SoftServe. „Indem wir unsere Klienten bei der Umstellung auf das Ökosystem von Google Cloud unterstützen, möchten wir sicherstellen, dass sie ihren Kunden Ergebnisse liefern und gleichzeitig die Kosten managen können, um die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit der Lösungen zu gewährleisten. Als offizieller Reseller von Google Cloud in UK&I wird SoftServe unseren Kunden volle Transparenz über die Kostenentwicklung ermöglichen, sowohl bei der Lösungsentwicklung als auch beim operativen Management.“

„Um die größten Herausforderungen unserer Kunden mit Google Cloud zu lösen, ist die Fähigkeit, Google-Cloud-Produkte und -Services weiterzuverkaufen, ein zentraler Aspekt unserer Möglichkeiten, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen“, ergänzt Jack Oakley, EMEA Google Cloud Partnership Lead bei SoftServe. „Als offizieller Reseller für Google Cloud in UK&I ist SoftServe nun in der Lage, diese Kunden noch effektiver auf ihrem Weg zur Nutzung von Google Cloud als Enabler für ihr Unternehmen zu unterstützen.“

Vorteile als Google Cloud Reseller