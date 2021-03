Cargill will Osterneste der Konditoren mit erweitertem Angebot an Couverture-Schokolade füllen

Veliche bietet Konditoren weltweit als erste Gourmetmarke Schokolade aus El Salvador und der Demokratischen Republik Kongo an

„Bei der Entwicklung unserer neuen Signature Origins-Produkte haben wir Kakaoanbaugebiete weltweit geprüft, um den Konditoren Schokolade mit einzigartigen Geschmacksnoten anzubieten, die sich von den aktuell verfügbaren Gourmet-Angeboten unterscheiden", erklärt Wim Bastiaens, Gourmet- und Vertriebsleiter von Cargill. „Unsere dunkle Signature Origin-Couverture-Schokolade Usulután 65 aus El Salvador und die dunkle Signature Origin-Couverture-Schokolade Okapi 65 aus der Demokratischen Republik Kongo sind das Ergebnis – Gourmet-Pralinen, die den Gaumen der Verbraucher überraschen und verzaubern werden."

In El Salvador werden zwar nur geringe Mengen an Kakaobohnen produziert, doch diejenigen, die auf den reichhaltigen, vulkanischen Böden angebaut werden, sind von höchster Qualität. Um den Konditoren die einzigartigen Aromen des Landes anbieten zu können, arbeitete Cargill mit Kakaobauern der dritten Generation in der Hacienda San José Real de la Carrera zusammen. Die besonders aromatischen Kakaobohnen weisen komplexe nussige, fruchtige und blumige Geschmacksnoten auf.

Fast 12.000 Kilometer östlich davon entdeckte Cargill die Okapi-Kooperative in der Demokratischen Republik Kongo, die einen intensiven, nach Kräutern duftenden Kakao mit Aromen von Gewürzen und getrockneten Früchten herstellt. Diese einzigartigen Kakaobohnen werden exklusiv für Cargill angebaut und für die Herstellung der dunklen Signature Origins-Couverture-Schokolade Okapi verwendet.

Neben den neuen Produkten präsentiert Cargill auch eine überarbeitete Website und neue wiederverschließbare und recycelbare Verpackungen, auf denen die verschiedenen Konditoren und Landwirte hinter der Gourmet-Schokolade des Unternehmens vorgestellt werden. Die verbesserte Verpackung ist Teil der Bemühungen für mehr Umweltschutz.