Braun feiert 100 Jahre „Gutes Design“ mit Virgil Abloh

Virgil Abloh x Braun "functional art" (2021) (Photo: Business Wire)

Für die Zusammenarbeit mit Virgil Abloh tauchte der Designer in die Braun-Archive ein, um die Hi-Fi-Audio-Wandanlage von 1965 zu aktualisieren und gemeinsam mit dem Braun-Designteam zu einem „funktionalen Kunstwerk“ zu machen. Das metallische Finish der 2021er Version ist eine visuelle Manifestation der Parallelen zwischen Brauns polierter Chrom-Design-Ästhetik – wie dem SM3-Rasierer von 1960 und dem T1 Toaster von 1961 – und dem Hochglanz von Virgil Ablohs kulturellen und musikalischen Referenzen der letzten 100 Jahre. Diese reichen von den Messing- und Silberinstrumenten von Mamie Smiths Bluesband aus den 1930er Jahren bis hin zu den individuell angefertigten polierten 'Platten' an Autos, die von Hip-Hop-Stars in den 1980er Jahren berühmt wurden. Dadurch, dass Virgil Abloh und Braun den Designprozess nach dem Motto „weniger, aber besser“ angehen, stellen sie sicher, dass das ursprüngliche Hi-Fi-Audio der Held der Zusammenarbeit bleibt – und die Technologie heute noch genauso funktioniert wie damals im Jahr 1965. Das Ergebnis ist ein maßgefertigtes „funktionales Kunstwerk“, bei dem das Design die Lücke zwischen Form und Funktion schließt, mit Materialien, die sicherstellen, dass es die nächsten 100 Jahre überdauert.

Virgil Abloh dazu: „Ich habe das Design von Braun schon immer sehr geschätzt. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Marke habe ich die Gelegenheit ergriffen, das ikonische Produkt Braun neu zu gestalten und das herauszufordern, was wir von Design zu erwarten haben. Das „funktionale Kunstwerk“, das gemeinsam mit Braun Design kuratiert wurde, hebt nicht nur die ursprüngliche Funktion der HiFi-Wandeinheit hervor, die das beste Audiogerät seiner Zeit war, sondern auch die Qualität und die langlebigen Materialien, die für eine lange Lebensdauer stehen. Als Kunstschaffender hinterfrage ich immer wieder, wie Kunst in der heutigen Kultur wahrgenommen wird. „Funktionale Kunst“ ist ein bleibendes Vermächtnis der dauerhaften Kraft von gutem Design, das einfach und nützlich ist und für die Ewigkeit gebaut wurde. Auf diese Weise erweitert sie den Rahmen der Designreferenzen über Design-'Puristen' hinaus auf ein breiteres Publikum.“