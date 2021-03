Plug Power muss Bilanzen 2018,2019, 2020 korrigieren – den veröffentlichten Zahlen kann nicht mehr vertraut werden!

Oder wie es ernüchternd am End einer völlig unerwarteten und schockwellenauslösenden Meldung heisst: „As disclosed in the Company’s Current Report on Form 8-K filed today with the SEC, the Prior Period Financial Statements should no longer be relied upon and the fourth quarter and full year 2020 financial results and related discussion in the Company’s shareholder letter issued on February 25, 2021 should no longer be relied upon.„

Was ist passiert? Grund sollen Feststellungen KPMG’s sein – falsche Verbuchungen – angeblich keine Kontrollverletzungen oder Fehlhandlungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist KPMG offensichtlich auf wesentliche Fehler in den Bilanzen 2018, 2019 und den Quartalsberichten und den vorläufigen Zahlen für 2020 gestossen. Und diese scheinen von wesentlicher Bilanzwirkung zu sein – sonst wäre nicht das Management mit KPMG zu dem Schluss gekommen, dass die o.g. Bilanzen korrigiert werden müssen. Dass den alten Zahlenwerken nicht mehr vertraut werden kann.

Grösstenteils seien nicht zahlungswirksame Korrekturen vorzunehmen,

was sich zumidnest etwas beruhigend anhört. Und die Liste der zu korrigierenden Bilanzposten scheint lang – und wird vom Management größtenteils mit der „Ungewöhnlcihkeit“ und „Neuen Formen der Geschäftsvorfälle“ bei dem Wasserstoffwert erklärt. So seien falsche Einschätzungen vorgenommen worden, die US-GAAP widersprächen. Konkrete Änderungen seien nötig bei: