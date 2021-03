FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" schreibt zum Klimabericht:

Deutschland hat sein Klimaziel geschafft. Alles andere wäre peinlich gewesen für den alten Klimaweltmeister, der in den vergangenen Jahren dabei war, seinen guten Ruf zu verspielen. Nur leider hat er das nicht ganz ohne höchst zweifelhafte Helfer geschafft: die Coronaviren, die Industrie und Verkehr in den Lockdown schickten. Die Pandemie hat so knapp drei Prozentpunkte beigesteuert. Aber wir wollen nicht ungerecht sein. Die Bundesregierung und die EU haben zu dem Erfolg durchaus beigetragen. Freilich gibt es keinen Anlass, sich auf diesen Erfolgen auszuruhen. Denn zündet die Regierung nicht einen Klimaschutzturbo, wird die CO2-Bilanz ganz schnell wieder trübe aussehen. Schon 2021 droht ein erneuter Anstieg der Emissionen, wenn die Corona-Erholung planmäßig geling. Was tun? Ökoenergieausbau kräftig beschleunigen, echte Verkehrswende vorantreiben (nicht nur E-Autos subventionieren), Tempo der energetischen Gebäudesanierung verdoppeln. Und nicht auf die nächste Bundesregierung warten./yyzz/DP/eas