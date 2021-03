Andersen Global erweitert karibische Plattform durch Anwaltskanzlei in St. Barts

Im Zuge der Erweiterung seiner Präsenz in der Zentralkaribik expandiert Andersen Global nach St. Barts durch eine Partnerschaft mit der Firma Emmanuel Jacques Almosnino (EJA).

Die Firma wurde 2005 von dem Gesellschafter Emmanuel Jacques, einem internationalen Rechtsanwalt mit über 30 Jahren juristischer Erfahrung gegründet Emmanuel studierte an der New York University, London School of Economics, HEC Paris, Paris University of Law und der Paris Bar School. Seine Fachkompetenzen umfassen Recht, Management, Finanzierung, internationale Steuer und internationale Beziehungen.