DGAP-Adhoc Orell Füssli AG: Robustes Geschäftsmodell bestätigt sich in schwierigem Umfeld (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.03.2021, 06:55 | 64 | 0 | 0 17.03.2021, 06:55 | Orell Füssli AG: Robustes Geschäftsmodell bestätigt sich in schwierigem Umfeld ^

EQS Group-Ad-hoc: Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Orell Füssli AG: Robustes Geschäftsmodell bestätigt sich in schwierigem Umfeld

17.03.2021 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung

Orell Füssli AG

Robustes Geschäftsmodell bestätigt sich in schwierigem Umfeld - Steigerung des Jahresergebnisses trotz Reduktion von Nettoerlös und EBIT - Sicherheitsdruck: Erschwerte Marktbedingungen wegen Corona - Zeiser: Gutes Geschäftsjahr nach erfolgreicher Transformation - Buchhandel: Starker online Handel grenzt Corona-bedingten Umsatzrückgang ein

- Verlage: Transformation Verlage erfolgreich abgeschlossen - Investitionen in Technologien und Digitalisierung vorangetrieben - Dividende von CHF 3.00 je Aktie beantragt

Zürich, 17. März 2021 - Orell Füssli erzielte im Geschäftsjahr 2020 mit CHF 218.6 Mio. einen um 8% unter der Vorjahresperiode liegenden Nettoerlös. Der Grossteil des Rückgangs ist auf das Corona - bedingt schwierige Marktumfeld, die Verschiebung bei Aufträgen im Sicherheitsdruck und den Verkauf einer Aktivität bei Zeiser im Vorjahr zurückzuführen. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 2020 CHF 14.4 Mio., was einer Marge von 6.6% entspricht. Das Jahresergebnis des Orell Füssli Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 belief sich auf CHF 15.0 Mio.

Orell Füssli verzeichnete 2020 ein Geschäftsjahr entsprechend den Erwartungen und vermochte sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten. Dank eines robusten Geschäftsmodells, einer gesunden Bilanz, eines umfassenden Krisenmanagements und flexiblen und engagierten Mitarbeitenden, zeigte Orell Füssli im vergangenen Jahr Krisenfestigkeit und vermochte die negativen Auswirkungen der Pandemie zu einem erheblichen Teil einzugrenzen. Sowohl Auftragsbestand als auch Auftragseingang befanden sich auf einem soliden Niveau. Der Nettoerlös des Orell Füssli Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 belief sich auf CHF 218.6 Mio. (Vorjahr: CHF 237.4 Mio.) was einer Reduktion von 8% gegenüber Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich auf CHF 14.4 Mio. (Vorjahr CHF 18.2 Mio.). Das Jahresergebnis lag auf Grund von Steuer- und Finanzergebnissen mit CHF 15.0 Mio. über dem Vorjahr (CHF 10.9 Mio.). Das Eigenkapital inklusive Minderheitsanteile ist mit CHF 144.5 Mio. (Vorjahr CHF 147.8 Mio.) leicht tiefer als Ende 2019. Die Eigenkapitalquote betrug Ende Jahr 68.4% (Vorjahr 66.8%).

Seite 2 ► Seite 1 von 7



Diesen Artikel teilen Wertpapier

Orell Fuessli Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer