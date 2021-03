Ask 0,23

TAG Immobilien AG schließt Geschäftsjahr 2020 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich ab

- FFO-Wachstum von über 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (EUR 172,6 Mio. nach EUR 160,6 Mio.); Dividende je Aktie steigt ebenfalls um 7% auf EUR 0,88 nach EUR 0,82

- Covid-19-Pandemie hinterlässt im operativen Geschäft kaum Spuren; Mieter*innen kann auch in schwierigen Zeiten ein gesichertes Zuhause und guter Service geboten werden

- Erfolgreiche Akquisitionen in 2020: fast 4.600 Wohnungen in Deutschland angekauft, Projektpipeline zum Wohnungsbau in Polen um ca. 4.900 Einheiten erweitert

- TAG im Bereich der Nachhaltigkeit auf Basis der vorliegenden ESG-Ratings unter den führenden Immobilienunternehmen

Hamburg, 17. März 2021

Die TAG Immobilien AG (TAG) veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2020 und berichtet von einem erneut sehr erfolgreichen Geschäftsjahr. Claudia Hoyer, COO der TAG: "Das Jahr 2020 war für uns alle durch die besondere Herausforderung der Covid-19-Pandemie geprägt. Als Wohnungsunternehmen tragen wir während dieser Zeit eine ganz besondere Verantwortung und stehen unseren Mieter*innen helfend zur Seite. Dies zeigte sich nicht nur in unserem mehrmonatigen Verzicht auf Mieterhöhungen, auch haben wir unsere Aktivitäten und Hilfeleistungen im Bereich der Schuldnerberatung noch einmal verstärkt. Soziales Engagement, das wir seit Jahren in vielen unserer Wohnquartiere betreiben, ist uns wichtiger denn je. Das Geschäftsmodell der TAG als Bestandshalter für bezahlbares Wohnen erweist sich in dieser Zeit als äußerst robust und unser Unternehmen als gut aufgestellt. Dafür danken wir ganz besonders unseren Mitarbeiter*innen, die im letzten Jahr unter schwierigsten Rahmenbedingungen mit großem Einsatz diese positive Entwicklung und das weitere Wachstum der TAG erst möglich gemacht haben."