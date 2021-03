^ DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Fair Value REIT-AG übertrifft FFO-Prognose 2020

- Mieterträge von 20,0 Mio. EUR (VJ: 21,9 Mio. EUR)



- FFO vor Minderheiten bei 10,9 Mio. EUR (VJ: 10,3 Mio. EUR)

- NAV je Aktie 11,33 EUR per 31.12.2020 (VJ: 11,23 EUR)

- Dividendenvorschlag für 2020 in Höhe von 0,27 EUR je Aktie (VJ: 0,26 EUR je Aktie)



- Prognose 2021: Mieteinnahmen von 18,0 bis 19,0 Mio. EUR, FFO vor Minderheiten 9,0 bis 10,0 Mio. EUR



Frankfurt am Main, 17. März 2021 - Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat ihre positive Geschäftsentwicklung trotz der Corona Pandemie im Jahr 2020 fortgesetzt. Dabei wurde der obere Rand der Prognose bei den Mieterträgen erreicht und die FFO-Prognose übertroffen.

Die Mieterträge erreichten mit 20,0 Mio. EUR das obere Ende der Prognose von 19,0 - 20,0 Mio. EUR und lagen bedingt durch Verkäufe plangemäß unter dem Vorjahreswert von 21,9 Mio. EUR. Das um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Funds from Operations - FFO) belief sich im Berichtszeitraum vor Minderheiten auf 10,9 Mio. EUR (Vj. 10,3 Mio. EUR). Dieses Ergebnis liegt merklich über dem Zielwert von 9,0 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR vor Minderheiten.



Die Fair Value REIT-AG hat ihr Immobilienportfolio im Jahr 2020 weiter strategisch optimiert und vier Immobilien veräußert. Dadurch und durch Fair Value Anpassungen in Höhe von - 2,2 Mio. EUR reduzierte sich der Marktwert des Portfolios auf 296 Mio. EUR, nach zuvor 326 Mio. EUR. Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 24 Immobilien im Bestand. Der EPRA-Leerstand des Bestandsportfolios lag zum 31. Dezember 2019 insgesamt bei 8,9 Prozent nach 8,4 Prozent am Vorjahresende, wobei die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge von 4,6 Jahren auf 5,1 Jahre erhöht werden konnte.



Die Mieteinnahmen blieben 2020 aufgrund der Objektverkäufe mit 20,0 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau. Aufgrund der optimierten

Bewirtschaftungsstrategie konnte das Nettovermietungsergebnis im Berichtszeitraum mit 15,9 Mio. EUR nach 16,0 Mio. EUR im Vorjahr nahezu gehalten werden.



Die Fair Value REIT-AG erzielte 2020 ein Konzernergebnis von 4,1 Mio. EUR nach 15,1 Mio. EUR ein Jahr zuvor. Die Veränderung ist maßgeblich bedingt durch die Fair Value Anpassung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien von -2,2 Mio. EUR, nach 12,5 Mio. EUR im Vorjahr sowie durch die gestiegenen Wertminderungen von Forderungen. Teilweise konnte der Effekt durch niedrigere Verwaltungskosten und Finanzaufwendungen ausgeglichen werden. Das Konzerneigenkapital blieb mit EUR 159,9 Mio. EUR nach 159,2 Mio. EUR nahezu unverändert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote erhöhte sich von 45,7 Prozent auf 49,8 Prozent. Die REIT-Eigenkapitalquote lag mit 80,7 Prozent des unbeweglichen Vermögens deutlich über der Vorgabe des §15 REITG von mindestens 45,0 Prozent. Zum Jahresende 2019 belief sich die REIT-Eigenkapitalquote auf 73,0 Prozent.