Vertriebsexpertin Jenna Pozar wird neuer Chief Operating Officer von Havn Life

Das kanadische Biotech-Unternehmen Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0), das als Vorreiter auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung von psychedelischen Verbindungen für neue Behandlungsmethoden von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) gilt, hat in seiner jüngsten Pressemitteilung diese neue Personalie angekündigt.

Als Chief Operating Officer wird Branchenexpertin Pozar das Havn-Team verstärken, das mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich eine neue Generation von Medikamenten innoviert und formuliert. Jenna Pozar verfügt bereits über 18 Jahre Erfahrung im Bereich der natürlichen Gesundheitsprodukte und wird die Leitung der Tätigkeiten auf den Gebieten Vertrieb, Marketing, E-Commerce und Logistik für Havn Retail übernehmen.

Pozar ist Gründerin und Eigentümerin von Pozar Health Solutions, der wachstumsstärksten Vertriebs- und Managementagentur für natürliche Gesundheitsprodukte in Westkanada. Ihr Unternehmen hat bereits diverse Kunden in diesem Bereich betreut und bietet vor allem Consulting-Leistungen für natürliche Premium-Gesundheitsprodukte, Einzelhandelserkenntnisse und den B2B-Bereich an. Zuvor war Pozar bereits für Jamieson Labs und Body Plus tätig und sorgte dort für das Wachstum und die Planungen für mehr als 200 Einzelhandelskunden und drei nationale Ketten, darunter acht Marken aus dem Bereich der natürlichen Gesundheit.

Pozar kommentierte ihre neue Tätigkeit betont optimistisch: "Ich bin begeistert, mich Havn Life anzuschließen, und freue mich darauf, meine Expertise im Bereich natürliche Gesundheitsprodukte einzubringen, um eine erfolgreiche Einführung der Havn Retail-Produktlinie zu gewährleisten. Es ist mir eine Ehre, einem so erfahrenen Team beizutreten, zumal dies ein spannender Moment in der Entwicklung des Unternehmens ist."