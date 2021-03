DGAP-News Mutares SE & Co. KGaA: Mutares SE & Co. KGaA meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 - neuer Rekordumsatz und stark steigendes Ergebnis auf Holdingebene Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 17.03.2021, 07:25 | 57 | 0 | 0 17.03.2021, 07:25 | DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Mutares SE & Co. KGaA meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 - neuer Rekordumsatz und stark steigendes Ergebnis auf Holdingebene - Konzernumsatz wächst dank hoher Transaktionsaktivität um 57 % auf über EUR 1,5 Mrd. (2019: EUR 1,0 Mrd.) - Dividendenrelevanter Jahresüberschuss auf Holding-Ebene steigt um 48 % auf EUR 33,4 Mio. (2019: EUR 22,5 Mio.) und trifft bereits Zielgröße von 2 % des Konzernumsatzes München, 17. März 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das vierte Quartal 2020 und das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der Berichtszeitraum war trotz der Einschränkungen und zusätzlichen Herausforderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergaben, von einer beschleunigten Transaktionsaktivität geprägt. Mit insgesamt elf Akquisitionen, darunter acht Plattform- und drei Add-on-Akquisitionen, hat der Mutares Konzern das Wachstum erheblich vorangetrieben und die selbst gesteckten Ziele übertroffen. Konzernumsatz und Jahresüberschuss der Holding auf Rekordniveau Die starke Erholung von den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie aus dem Frühjahr hat sich zum Jahresende noch einmal deutlich beschleunigt. Im vierten Quartal 2020 verzeichnete der Mutares Konzern beim Umsatz ein signifikantes Wachstum um 81 % auf EUR 522,0 Mio. (Q4 2019: EUR 287,8 Mio.). Die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft der Holding beliefen sich im vierten Quartal auf EUR 8,9 Mio. und stiegen damit um 47 % im Vergleich zum Vorjahr (Q4 2019: EUR 6,0 Mio.). Die Management Fees (bestehend aus Beratungsumsatz und Dividenden) der Holding stiegen überproportional um 62 % auf EUR 66,5 Mio. (2019: EUR 41,3) und führen auf Ebene der Holding zu einem dividendenrelevanten Jahresüberschuss von EUR 33,4 Mio. (2019: EUR 22,5 Mio.) Die Zielgröße der Gesamtumsatzrendite von 2 %, die auf dem Kapitalmarkttag im Oktober 2020 für das Geschäftsjahr 2023 avisiert wurde, konnte damit bereits leicht übertroffen werden. Seite 2 ► Seite 1 von 6



