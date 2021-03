Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Nachdem man am 04.02.2021 gemeldet hatte ein landesweites Wasserstoffnetzwerk inclusive Produktion für Südkorea mit der Hyosung Corp aufbauen und betreiben zu wollen, dem Durchbruch auf dem norwegischen Markt – gemeldet am 09.03.2021 – ist man jetzt bei einem potenziell wichtigen, umsatzträchtigen Markt in Stufe eins eingetreten. Auf Dauer könnte man – im Wettlauf u.a. mit einer Gruppe um ThyssenKrupp oder der schwedischen H2 Green Steel- eine ganze Branche emisssionfrei machen. Eine Multimilliardenbranche.

Und man findet Aufmerksamkeit. So findet sich aktuell bei CNBC in der ausführlichen Berichterstattung unter dem Titel: „German steel powerhouse turns to ‘green’ hydrogen produced using huge wind turbines“ folgender Hinweis:

„..hoping it will help to decarbonize the energy-intensive steel industry in the years ahead. „

Letzte Woche ging die von den drei Projektpartnern Salzgitter AG (ISIN:DE0006202005), E.ON SE (ISIN:DE000ENAG999)Tochter Avacon und Linde plc (ISIN:IE00BZ12WP82) „Windwasserstoff Salzgitter – WindH2“ -Anlage in Betrieb. Und so wird auf dem Gelände des Hüttenwerks in Salzgitter künftig grüner Wasserstoff mit Strom aus Windenergie erzeugt.

Hierbei bildet „WindH2“ einen zentralen Baustein des von der Salzgitter AG entwickelten Technologie-projektes SALCOS – Salzgitter Low CO 2 Steelmaking ab. Mit dem sogenannten SALCOS Projekt befinde man sich auf dem effizientesten und zeitnah umsetzbarsten Weg zu einer Reduzierung von CO 2 -Emissionen, langfristig sogar zu einer fast CO 2 -freien Stahlherstellung. Dabei wird regenerativ erzeugter Wasserstoff den bislang für die Verhüttung von Eisenerzen erforderlichen Kohlenstoff substituieren. Und die bisher am Standort betriebenen drei Hochöfen müssen dafür schrittweise durch eine Kombination aus Direktreduktionsanlagen und Elektrolichtbogenöfen ersetzt werden. Über eine solche Transformation der Stahlerzeugung könnten deren CO 2 -Emissionen bis zum Jahr 2050 um etwa 95 Prozent verringert werden.