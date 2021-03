^ DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht CLIQ Digital nimmt Kurs auf ein weiteres Rekordjahr und plant erneut ein starkes profitables Wachstum in 2021

CLIQ Digital nimmt Kurs auf ein weiteres Rekordjahr und plant erneut ein starkes profitables Wachstum in 2021

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

17. März 2021



CLIQ Digital nimmt Kurs auf ein weiteres Rekordjahr und plant erneut ein starkes profitables Wachstum in 2021



- Geprüfter Konzernabschluss 2020 bestätigt die am 9. Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen



- Alle Unternehmensziele aufgrund von strukturellen Wachstumstreibern übertroffen



- Konzernergebnis 2020: 10,4 Mio. EUR (VJ: 3,9 Mio. EUR), Steigerung um 168%; EPS: 1,16 EUR (VJ: 0,36 EUR)



- Dividende von 0,46 EUR (VJ: 0,28 EUR) je Aktie wird der Hauptversammlung vorgeschlagen



- Starker Ausblick unterstützt profitable Wachstumsstrategie

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht 2020 einschließlich des Ausblicks für 2021 und gibt seinen Dividendenvorschlag bekannt.



Stellungnahme von Luc Voncken, Vorstandsvorsitzender:

"2020 war ein bahnbrechendes Jahr für CLIQ - ein echter Game Changer. Unser Wachstum resultierte in erster Linie aus unserer Geschäftsstrategie und deren Umsetzung und ist strukturell. Mit unserer strategischen Umstellung des Mediaeinkaufs vom Affiliate-Marketing auf unser eigenes, direktes Einkaufsteam und den Investitionen in unsere Streaming-Content-Dienste haben wir den Grundstein für einen nachhaltigen Wachstumspfad gelegt."

Die geprüften Finanzzahlen für 2020 entsprechen den am 9. Februar 2021 bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen: Umsatz und EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 69 % auf 107,0 Mio. EUR bzw. 177 % auf 15,9 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge lag bei 15 % p.a. (in Prozent des Bruttoumsatzes) und die jährlichen Marketingausgaben bei 34,2 Mio. EUR (VJ: 22,2 Mio. EUR). Das Konzernergebnis stieg um 168 % auf 10,4 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie betrug 1,16 EUR. Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens (40 % Ausschüttungsquote) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der nächsten Hauptversammlung am 29. April 2021 die Ausschüttung einer Dividende je Aktie von 0,46 EUR (VJ: 0,14 EUR Basisdividende und 0,14 EUR Bonusdividende ausgeschüttet) vor.