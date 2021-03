---------------------------------------------------------------------------

Dividendenvorschlag von 0,52 Euro je Aktie trotz Corona-Krise stabil

Dortmund, 17. März 2021: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute den Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die vorläufigen Finanzzahlen und die Prognose vom 17. Februar 2021 werden vollumfänglich bestätigt.



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Dividende von 0,52 Euro je Aktie vor.

"Wir haben im vergangenen Jahr die großen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie gut gemeistert und gleichzeitig wichtige strategische Weichen gestellt. Die unverändert hohe Dividende belegt auch in Krisenzeiten unsere finanzielle Stärke und unterstreicht, dass wir vom zukünftigen Erfolg der Elmos überzeugt sind", erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.



Für das erste Quartal 2021 rechnet Elmos weiterhin mit einem Umsatz in Höhe von 76 Mio. Euro (± 3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge wird bei 14,5% (± 1,5%-Punkte) erwartet. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,20 Euro/US-Dollar zu Grunde.



Der Elmos Geschäftsbericht 2020 steht unter www.elmos.com ( hier) zur Verfügung.



Überblick über die Finanzzahlen

Die vorläufigen Finanzzahlen von Mitte Februar 2021 werden bestätigt. Angaben gemäß IFRS (in Millionen Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben):



2020 20191 Dif- Q4/2- Q4/1- Diff. f. 0 91 Umsatz 232,6 273,4 -14- 68,7 75,7 -9,3% ,9% Bruttoergebnis 92,6 125,6 -26- 27,9 34,5 -19,1- ,3% % Bruttomarge in % 39,8% 45,9% 40,6- 45,6- % % Forschung und Entwicklung 47,7 40,7 17,- 11,8 11,1 5,9% 3% Betriebsergebnis 8,5 41,4 -79- 7,4 12,8 -42,4- ,3% % EBIT (reported) 8,7 29,8 -70- 8,9 -0,1 n/a ,8% EBIT (vor Restrukturierung)2 8,7 40,9 -78- 8,9 11,0 -19,1- ,7% % EBIT-Marge (vor 3,7% 15,0% 13,0- 14,6- Restrukturierung)2 in % % % Konzernüberschuss nach Anteilen 6,4 18,5 -65- 5,8 1,1 >100% ohne beherrschenden Einfluss ,4% Unverwässertes Ergebnis pro 0,35 0,94 -63- 0,32 0,06 >100% Aktie (Euro) ,2% Investitionen 18,8 43,6 -57- 5,9 10,9 -46,0- ,0% % Investitionen in % 8,1% 14,8%- 8,6% 14,4- 3 %4 Bereinigter Free Cashflow 3,6 76,9 -95- 1,1 0,7 48,5% ,3% 1 Vorjahreszahlen wurden angepasst; Aus Vergleichszwecken beziehen sich die Angaben bezogen auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausschließlich auf den fortgeführten Geschäftsbereich.