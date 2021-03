DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht CLIQ Digital nimmt Kurs auf ein weiteres Rekordjahr und plant erneut ein starkes profitables Wachstum in 2021 17.03.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CLIQ Digital nimmt Kurs auf ein weiteres Rekordjahr und plant erneut ein starkes profitables Wachstum in 2021

- Geprüfter Konzernabschluss 2020 bestätigt die am 9. Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen

- Alle Unternehmensziele aufgrund von strukturellen Wachstumstreibern übertroffen

- Konzernergebnis 2020: 10,4 Mio. € (VJ: 3,9 Mio. €), Steigerung um 168%; EPS: 1,16 € (VJ: 0,36 €)

- Dividende von 0,46 € (VJ: 0,28 €) je Aktie wird der Hauptversammlung vorgeschlagen

- Starker Ausblick unterstützt profitable Wachstumsstrategie

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht 2020 einschließlich des Ausblicks für 2021 und gibt seinen Dividendenvorschlag bekannt.

Stellungnahme von Luc Voncken, Vorstandsvorsitzender:

"2020 war ein bahnbrechendes Jahr für CLIQ - ein echter Game Changer. Unser Wachstum resultierte in erster Linie aus unserer Geschäftsstrategie und deren Umsetzung und ist strukturell. Mit unserer strategischen Umstellung des Mediaeinkaufs vom Affiliate-Marketing auf unser eigenes, direktes Einkaufsteam und den Investitionen in unsere Streaming-Content-Dienste haben wir den Grundstein für einen nachhaltigen Wachstumspfad gelegt."

Die geprüften Finanzzahlen für 2020 entsprechen den am 9. Februar 2021 bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen: Umsatz und EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 69 % auf 107,0 Mio. € bzw. 177 % auf 15,9 Mio. €. Die EBITDA-Marge lag bei 15 % p.a. (in Prozent des Bruttoumsatzes) und die jährlichen Marketingausgaben bei 34,2 Mio. € (VJ: 22,2 Mio. €). Das Konzernergebnis stieg um 168 % auf 10,4 Mio. € und das Ergebnis je Aktie betrug 1,16 €. Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens (40 % Ausschüttungsquote) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der nächsten Hauptversammlung am 29. April 2021 die Ausschüttung einer Dividende je Aktie von 0,46 € (VJ: 0,14 € Basisdividende und 0,14 € Bonusdividende ausgeschüttet) vor.