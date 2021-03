Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BMW will operative Marge im Autogeschäft mehr als verdoppeln Der Autobauer BMW will in diesem Jahr deutlich von einer Erholung profitieren. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern im Kerngeschäft Automobilbau soll bei 6 bis 8 Prozent liegen, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Vergangenes …