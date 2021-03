Enstar schließt Verkauf der Lloyd’s Managing Agency von StarStone an Inigo ab

HAMILTON, Bermuda, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) („Enstar“) und Stone Point Capital LLC („Stone Point“) haben heute den zuvor angekündigten Verkauf von StarStone Underwriting Limited („SUL“), Lloyd's Verwaltungsagentur, zusammen mit dem Lloyd's Syndicate 1301 an Inigo Limited („Inigo“), eine neue spezielle Rückversicherungs- und Versicherungsholding, abgeschlossen.



Die Fonds von Enstar, Stone Point und Dowling haben aus dem Verkauf von SUL eine Gegenleistung in Höhe von 30 Millionen Dollar in Form von Inigo-Aktien erhalten. Darüber hinaus haben sich Enstar und Stone Point zu Investitionen in Höhe von bis zu 27 bzw. 18 Millionen Dollar in Inigo verpflichtet, wodurch diese eine Kapitalbeteiligung von 5,4 % bzw. 3,6 % am neuen Geschäft haben.