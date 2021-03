Legacy Distribution Group, eine Tochtergesellschaft von CBD Global Sciences, nimmt Vertrieb für LIFEAID Beverage Co.(R) auf

Denver, Colorado, über NewMediaWire -- CBD Global Sciences Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder das "Unternehmen") freut sich mitteilen zu dürfen, dass das Unternehmen seinen Vertriebskanal um neue Marken ergänzt.

Legacy Distribution Group, "Legacy Distribution" (Denver, Colorado), ist einer der ersten Direct Store Delivery (DSD)-Vertreiber des Landes, der ausschließlich CBD-Produkte anbietet. Die Legacy Distribution Group von CBD Global freut sich, die Aufnahme von LIFEAID Beverage Co.(R) in seine Markenfamilie bekannt zu geben. Legacy wird die LIFEAID-Hanf-Linie im Sortiment führen und geht davon aus, dass es sich zu einem der erfolgreichsten Produkte im Portfolio entwickeln wird.

Brad Wyatt, CEO von CBD Global, teilte mit: "Ich freue mich über das Interesse vieler großer und erfolgreicher CBD-Marken Marken wie LIFEAID Beverage Co.(R). LIFEAID hat sich als Innovator im Bereich Gesundheit und Leistung für seine Verbraucher bewährt. Wir freuen uns darauf, mit Legacy Distribution die Gesamtzahl ihrer Vertriebsstellen zu erhöhen."

ÜBER LIFEAID Beverage Co.(R)

LIFEAID Beverage Co. hat sich mit seinem Schwerpunkt auf wohlschmeckenden, das Wohlbefinden fördernden und lösungsorientierten Nahrungsergänzungsprodukten bei gesundheits- und leistungsbewussten Verbrauchern einen Namen als vertrauenswürdige Marke gemacht. LIFEAID bietet eine Palette von "Vitaminen, die man tatsächlich gerne trinkt" an, darunter: FITAID, FOCUSAID, PARTYAID, IMMUNITIYAID, LIFEAID, GOLFERAID und die neu eingeführten mit ketogener Ernährung zu vereinbarenden Varianten FITAID ZERO und FITAID RX ZERO. Die FITAID-Reihe ist derzeit die Nummer 1 bei den Fitnessdrinks nach dem Workout in Amerika und fungiert zudem als offizieller Sponsor der U.S. Spartan Race Series. Besuchen Sie www.lifeaidbevco.com, um weitere Informationen zu erhalten.