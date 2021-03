Nano One kündigt Bought-Deal-Angebot von Stammaktien im Wert von 25 Millionen CAD an

16. März 2021 - Vancouver, Kanada (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq Intl Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) - Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen mit einem patentieren und skalierbaren Industrieverfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Konsortium von Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“) unter der Leitung von TD Securities Inc. und Roth Canada, ULC (die „Joint Bookrunner“) eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, insgesamt 4.700.000 Stammaktien (die „Aktien“) zum Preis von 5,35 CAD pro Aktie (der „Ausgabepreis“) auf Bought-Deal-Basis zu erwerben. Dadurch soll ein Bruttoerlös von 25.145.000 CAD erzielt werden (das „Angebot“).

Das Unternehmen gewährt den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) zum Kauf von bis zu weiteren 15 Prozent der Aktien zum Ausgabepreis, die ganz oder teilweise zu jedem Zeitpunkt an oder vor dem Tag, der 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ausgeübt werden kann. Wird diese Option vollständig ausgeübt, erhält das Unternehmen einen zusätzlichen Mittelzufluss in Höhe von rund 3.771.750 CAD.

Das Unternehmen möchte die Erlöse aus dem Angebot für die laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeit, den Ausbau der Pilotanlage, die Geschäftsentwicklung und strategische Initiativen mit Kollaborations- und sonstigen Partnern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Das Unternehmen wird spätestens am 22. März 2021 bei den Wertpapierkommissionen oder vergleichbaren Aufsichtsbehörden in jeder kanadischen Provinz mit Ausnahme von Quebec einen vorläufigen Wertpapierkurzprospekt in Bezug auf die Ausgabe der Aktien einreichen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 1. April 2021 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt bestimmter üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.