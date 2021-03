Change of ownership / shares in RIAS A/S Nachrichtenquelle: globenewswire | 17.03.2021, 08:51 | 21 | 0 | 0 17.03.2021, 08:51 | Change of ownership / shares in RIAS In accordance with the Capital Markets Act section 30, cf. section 38, we can hereby inform that Expon ApS by purchase of shares in RIAS, owns 23,420 B-shares, corresponding to 10.15% of the share capital and 4.58% of the voting rights in RIAS A/S.

