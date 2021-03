Foto: Boris Roessler - dpa Aktien Frankfurt Eröffnung Dax lethargisch vor Fed-Sitzung Nachrichtenagentur: dpa-AFX 213 | 0 | 0 17.03.2021, 09:14 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der an diesem Mittwoch anstehenden US-Notenbanksitzung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst mit größeren Engagements zurückgehalten. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,08 Prozent auf 14 569,64 Punkte, nachdem er tags zuvor mit 14 601 ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwochmorgen um 0,09 Prozent auf 32 068,82 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zunächst um rund 0,1 Prozent abwärts. "Das Motto des Börsentages heißt warten auf die Fed", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Leitzinsentscheidung und Signale der US-Notenbank am Abend. Angesichts der zuletzt deutlich angestiegenen Renditen für US-Staatsanleihen komme den Aussagen der Währungshüter US-Notenbank "besondere Bedeutung" zu. Altmann rechnet aber damit, dass die Fed vage bleibt, und keine Zahl nennt, bis zu der sie einen weiteren Anstieg duldet./edh/mis

