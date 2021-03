Organic Garages Future of Cheese plant den Einstieg in den Multi-Milliarden-Dollar-Buttermarkt mit einer eigenen reichhaltigen rein pflanzlichen Sauerrahmbutter Nachrichtenquelle: IRW Press | 17.03.2021, 09:03 | 87 | 0 | 0 17.03.2021, 09:03 | The Future of Cheese wird die ersten Produkte einzeln einführen, beginnend mit seiner begehrten reichhaltigen pflanzlichen Sauerrahmbutter 17. März 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG) (FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass sein neu erworbenes pflanzliches Lebensmittelunternehmen Future of Cheese Inc. („Future of Cheese“ oder das „Unternehmen“) seine Rezepturen und Formulierungen für die ursprüngliche Produktlinie des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen hat und nun mit der kommerziellen Produktion beginnt. Zu den ersten Produkten, die das Unternehmen im Frühjahr mit einheimischen Einzelhandels- und Food-Service-Partnern auf den Markt bringen will, gehören eine reichhaltige Sauerrahmbutter auf pflanzlicher Basis, gefolgt von einem Frischkäse und einer Vielzahl von einigen der beliebtesten und am meisten konsumierten Käsesorten, die nur aus hochwertigen, nachhaltig und ethisch vertretbaren pflanzlichen Zutaten hergestellt werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die ersten Produkte seiner Butterlinie nicht nur von Verbrauchern aller Ernährungsbedürfnisse angenommen wird, sondern auch von der Lebensmittelindustrie als gesunder, nachhaltiger Ersatz für herkömmliche Butter auf Milchbasis. „Im direkten Vergleich schmeckt unsere pflanzliche Butter wie herkömmliche Milchbutter und weist die gleichen Produkteigenschaften auf“, erklärt Craig Harding, Mitbegründer und Culinary Director von Future of Cheese. „Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu Milchprodukten wächst weiter rasant, und Produkte wie die unseren, die den gleichen Geschmack und die gleichen Verwendungseigenschaften wie traditionelle Milchprodukte liefern, werden in dieser Multi-Milliarden-Dollar-Industrie schnell zu Marktführern werden.“ Laut einem Bericht von Fior Markets wird der weltweite Markt für vegane Butter bis 2026 voraussichtlich auf 1,77 Milliarden US-Dollar wachsen, bei einer CAGR von 4,65 % im Prognosezeitraum 2019 bis 2026. „Wir freuen uns sehr, dass die Kunden von Organic Garage schon bald die Käseprodukte von The Future of Cheese kaufen und die Zukunft der milchfeien Lebensmittelalternativen selbst erleben können“, sagte Matt Lurie, CEO von Organic Garage. Über Future of Cheese Seite 2 ► Seite 1 von 4



Diesen Artikel teilen Diskussion: Organic Garage -- langfristige Investmentchance Wertpapier

Organic Garage Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer