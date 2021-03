Der Stahl und Technologiekonzern Salzgitter öffnete am vergangenen Montag seine Bücher für das Gesamtjahr 2020. Für das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr kam der Konzern mit einem blauen Auge davon und meldete ein EBT von minus 196,4 Millionen Euro. Die Hauptursache für die roten Zahlen war die stark sinkende Nachfrage der Automobilindustrie. Die Segmente Handel und Technologie waren die einzigen Sektoren mit einem Gewinn von 25 Millionen bzw. einer Million Euro. Als Folge setzte der Konzern die Dividende für das Jahr 2020 aus, um die Verluste zu egalisieren. Für das laufende Geschäftsjahr stellte der Vorstandschef ein positives Ergebnis sowie die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung im darauf folgenden Jahr in Aussicht.

.

Zum Chart

.

Unmittelbar auf die Veröffentlichung der Zahlen setzte der Kus zum Sturzflug an und ging in der Spitze am 15. und 16. März rund 15 Prozent zurück. Am gestrigen Handelstag war das Minus intraday schon bei 9 Prozent, bevor sich der Kurs von den Tages-Tiefstständen wieder signifikant erholte und mit einem Minus von „nur“ 3,49 schloss. Das Reversal erfolgte innerhalb der Überschneidung der unteren Begrenzung des Trendkanals und der wichtigen Unterstützung bei 23,17 Euro. Der Trend ist nach wie vor nach oben gerichtet, wobei der SDAX-Wert Salzgitter von der Rotation hin zu den zyklischen Werten weiter profitieren sollte, nachdem der Kampf gegen die Pandemie voranschreitet. Das partielle Hoch vor dem coronabedingten Sell Off markiert auch die Unterstützung im Bereich 20,52 Euro, was dem Supportbereich Stärke verleiht. Der Widerstand bei 27,87 Euro wurde innerhalb der letzten 14 Handelstage zwei Mal getestet und stellt das nächste Ziel der Kursentwicklung dar.