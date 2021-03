JPMORGAN belässt SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Ashik Musaddi

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 103

Kursziel alt: 94

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 94 auf 103 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zu Beginn des Jahres seien die Preiserneuerungsrunden ein wesentlicher Kurstreiber für die Rückversicherer gewesen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Bis Ende 2021 sehe er zudem wohl verbesserte Schaden-Kosten-Quoten als positiven Faktor sowie starke Kapitalrenditen, da die Bilanzen in der Branchen stark seien. Zu den Risiken zählten dagegen eine steigende Inflation und überdurchschnittliche Schäden durch Naturkatastrophen. Die Aktie der Swiss Re hält er für vergleichsweise günstig bewertet./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.