Seit Tagen warten die Märkte auf die heutige Sitzung der Fed! Was aber ist heute im Fokus, warum sind die Märkte so fokussiert auf diese Sitzung heute und die anschließenden Aussagen von Jerome Powell? Vereinfacht gesagt geht es darum, ob die Fed das klare Signal gibt, dass sie den Anstieg der Renditen nicht duldet - oder ob dieses Signal unterbleibt mit der Folge steigender Renditen (und wohl schwächerer US-Tech-Werte!). Dabei ist heute vor allem auf die sogenannten Dot Plots zu achten - also die Einschätzung der Fed-Mitglieder, wie sich der Leitzins in der Zukunft entwicklen wird. Die Schwierigkeit für die Notenbank besteht darin, ihre Prognosen für Wachstum und Inflation anzuheben - gleichzeitig aber dovish zu bleiben..

