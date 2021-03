JEFFERIES belässt BARCLAYS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 2,96

Kursziel alt: 2,27

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen von 227 auf 296 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine robuste Kernkapitalquote und voraussichtlich deutlich höhere Gewinne als erwartet in den kommenden Jahren schafften Spielraum für mehr Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese könnten sich in den kommenden drei Jahren auf rund acht Milliarden Pfund belaufen./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 01:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 01:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.