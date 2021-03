17.03.2021.2021 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) gibt Gas in 2021. Und so wird der grösste Exit der Firmengeschichte erst in der Bilanz 2021 seinen Niederschlag finden, aber 2020 war „auch nicht zu verachten“:

Rekordumsatz, Jahresüberschuss kräftig gestiegen und hohe Transaktionsfrequenz – Saat für die Folgejahre gelegt

Mit insgesamt elf Akquisitionen, darunter acht Plattform- und drei Add-on-Akquisitionen legte man nicht nur die Basis für die Erfolge der nächsten Jahre. Denn bereits in 2020 – begünstigt durch ein sehr starkes Q4 mit einem Umsatzwachstum von 81 % auf 522,0 Mio EUR (Q4 2019: EUR 287,8 Mio) – stieg der Umsatz des Konzerns um 57,0 % auf 1.595,3 Mio EUR (2019: 1.015,9 Mio.).

Wichtig für den Gewinn der Holding sind neben den einmaligen Veräusserungserlösen die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft, die im vierten Quartal auf 8,9 Mio EUR stiegen – plus 47 %. Und so stiegen die Management Fees (bestehend aus Beratungsumsatz und Dividenden) der Holding überproportional um 62 % auf 66,5 Mio EUR. Danach berechnet die Mutares den dividendenrelevanten Jahresüberschuss von 33,4 Mio EUR (2019: EUR 22,5 Mio.) Die Zielgröße der Gesamtumsatzrendite von 2 %, die auf dem Kapitalmarkttag im Oktober 2020 für das Geschäftsjahr 2023 avisiert wurde, konnte damit bereits leicht übertroffen werden. So brauchen sich die Münchener vor den ebenfalls guten Zahlen der im „gleichen Teich fischenden“ Aurelius nicht zu verstecken, die am 12.03.2021 ihre Zahlen präsentierten.

Ehrgeizige Ziele eigentlich für 2023 gesetzt erscheinen mehr als erreichbar

„Wir hatten mit 2020 ein herausforderndes, aber absolut erfolgreiches Jahr. Neben dem sehr starken Wachstum beim Konzernumsatz und beim Ergebnis der Holding konnten wir unsere in 2020 begebene Anleihe auf mittlerweile EUR 80,0 Mio. aufstocken, um unsere Ziele von EUR 3,0 Mrd. Konzernumsatz und mindestens EUR 60,0 Mio. Holdingergebnis spätestens im Geschäftsjahr 2023 noch aggressiver in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig konnten wir unser Portfolio weiter regional und in den Segmenten diversifizieren, um somit unser Ergebnis in jeder Situation erreichen zu können“, so Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA.