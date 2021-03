DIFI lässt Talsohle hinter sich- Immer noch deutlich im Minus, aber bester Wert seit 2019

Frankfurt (ots) - Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI)* von JLL und dem ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, der vierteljährliche Stimmungsindikator für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Deutschland, hat im 1. Quartal 2021 zum dritten Mal in Folge zugelegt. "Mit einem Plus von 9,5 Punkten gegenüber dem Vorquartal weist der Indexstand zwar immer noch ein deutliches Minus aus (- 14,0 Punkte) , aber die Tendenz ist positiv und gleichbedeutend dem besten Wert seit Herbst 2019", so Anke Herz , Head of Debt Advisory JLL Germany.



Zwar haben sich in der vierten Nach-Corona-Umfrage sowohl die Einschätzungen der befragten Experten/-innen zur Finanzierungssituation in denvergangenen sechs Monaten (+ 7,4 Punkte) als auch die Finanzierungserwartungen für die kommenden sechs Monate (+ 11,7 Punkte) weiter verbessert. Beide Salden bewegen sich mit minus 22,2 Punkten bzw. minus 5,7 Punkten aber immer noch im negativen Bereich.