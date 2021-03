---------------------------------------------------------------------------

AURELIUS übernimmt das europäische Consumer Battery-Geschäft von Panasonic

- Panasonic Consumer Energy ist einer der führenden Hersteller von Verbraucherbatterien in Europa



- Carve-out eines Unternehmensbereichs der Panasonic Europe B.V. in zwei europäischen Ländern unterstreicht die Kompetenz von AURELIUS im Bereich komplexer internationaler Veräußerungsprozesse



München / Osaka (Japan), 17. März 2021 - AURELIUS hat heute die Übernahme aller Anteile der europäischen Unternehmensbereiche für Verbraucherbatterien ("Panasonic Consumer Energy") von der Panasonic Europe B.V. ("Panasonic Europe") bekannt gegeben. Über sein europäisches Vertriebszentrum in Zellik (Belgien) betreibt Panasonic Consumer Energy zwei Fertigungsstandorte in Belgien und Polen. An allen Standorten beschäftigt Panasonic Consumer Energy heute insgesamt ca. 900 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 230 Mio. EUR.



Panasonic Consumer Energy ist einer der führenden Hersteller für Verbraucherbatterien in Europa und kann auf eine langjährige, bis ins Jahr 1970 zurückreichende hochwertige Produktions- und Distributionstätigkeit auf dem europäischen Markt zurückblicken. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Alkali- und Zink-Kohle-Batterien sowie wiederaufladbare Ni-MH-Batterien und Spezialbatterien.



Die Transaktion wird von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) vollzogen und gemeinsam mit anderen co-investierenden AURELIUS-Unternehmen finanziert. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion sind vertraulich. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 vollzogen werden.



Gilles van Kooten, Managing Director von AURELIUS Benelux, erklärt: "Ich heiße Panasonic Consumer Energy bei AURELIUS willkommen und freue mich darauf, das Managementteam in der nächsten Phase unseres gemeinsamen Weges zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Operations-Experten in enger Zusammenarbeit mit dem Management sicherstellen werden, dass der zukünftig eigenständige Unternehmensbereich die Chancen zum weiteren Ausbau seiner führenden Position auf dem europäischen Markt nutzen kann."