Deutsche profitieren von 1,8 Mrd. Euro geringeren Kreditkosten (FOTO)

- Forschungsinstitut IPRI stellt 346 Millionen Euro Ersparnis für 2020 fest

- Kreditzinsen für Konsumenten seit 2011 um 46 Prozent gesunken

Ø Kreditzins über CHECK24 38 Prozent niedriger als bundesweiter Durchschnittszins

Durchschnittszins



Das Forschungsinstitut IPRI hat im Auftrag von CHECK24 Zahlen der Zinsstatistik

der Deutschen Bundesbank untersucht und mit jedem Kreditabschluss, der seit 2009

über CHECK24 getätigt wurde, abgeglichen. Im Ergebnis zeigt die Analyse der

Forscher*innen, dass die Gesamtersparnis der CHECK24-Kund*innen bei mehr als 1,8

Milliarden Euro innerhalb der vergangenen zwölf Jahre liegt.1)





"Mit unserer Studie zu Konsumentenkrediten haben wir untersucht, welche SummenKund*innen beim Online-Kreditabschluss über CHECK24 gegenüber durchschnittlichenKreditnehmer*innen in Deutschland sparen und waren überrascht von dem Spielraum,den der Markt bietet ", sagt Sebastian Künkele, Scientific Project Manager amIPRI Institut.Ersparnis bei Online-Krediten in Höhe von 346 Millionen EuroGrund für die Ersparnisse sind die großen Zinsunterschiede bei Ratenkrediten.CHECK24-Kund*innen erhielten 2020 Kredite zu einem durchschnittlichenEffektivzins von 3,60 Prozent.2) Das sind 38 Prozent weniger, alsKreditnehmer*innen durchschnittlich in Deutschland zahlen (5,82 Prozent eff. p.a.).3)"Die IPRI Untersuchung der Bundesbank-Statistik hat gezeigt, dass Zinssätze füreinen Kredit stark variieren und Kreditkund*innen die unterschiedlichstenAngebote am Markt erhalten" , sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite beiCHECK24. "Unser Kreditvergleich fördert mit einer Vielzahl an Kreditbanken undVermittlern die Transparenz im Markt und somit den Wettbewerb unter den Banken.Die Verbraucher*innen profitieren dann von signifikant günstigeren Angeboten -und reduzierten im vergangenen Jahr ihre Kreditkosten um 346 Millionen Euro."Für CHECK24-Kund*innen sinken die Kreditzinsen seit Jahren. 2011 erhielten sieOnline-Kredite zu einem durchschnittlichen Effektivzins von 6,67 Prozent. 2020betrug der durchschnittliche Kreditzins nur noch 3,60 Prozent effektiv pro Jahr.Das entspricht einer Senkung um 46 Prozent.Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme einesKredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken desKreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch dieIdentitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren -das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300