Dermapharm - Neue Aufwärtsbewegung?

Am Vortag wurde eine neue Short-Position im Bereich von 58,50 Euro eröffnet. Der Stopp lag bei 60,10 Euro und wurde mit dem Vortageshoch erreicht.

Die Aktie von Dermapharm könnte bei neuen Abgaben nur noch bis leicht unter den 10er-EMA bei 58,31 Euro fallen. Und in der Folge weiter hochziehen. Die Aktie befindet sich aktuell wohl nicht mehr in einer Aufwärtskorrektur, sondern in einer neuen Aufwärtsbewegung.