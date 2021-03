Stellungnahme von Luc Voncken, Vorstandsvorsitzender

„2020 war ein bahnbrechendes Jahr für CLIQ – ein echter Game Changer. Unser Wachstum resultierte in erster Linie aus unserer Geschäftsstrategie und deren Umsetzung und ist strukturell. Mit unserer strategischen Umstellung des Mediaeinkaufs vom Affiliate-Marketing auf unser eigenes, direktes Einkaufsteam und den Investitionen in unsere Streaming-Content-Dienste haben wir den Grundstein für einen nachhaltigen Wachstumspfad gelegt.“

Die geprüften Finanzzahlen für 2020 entsprechen den am 9. Februar 2021 bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen: Umsatz und EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 69 % auf 107,0 Mio. € bzw. 177 % auf 15,9 Mio. €. Die EBITDA-Marge lag bei 15 % p.a. (in Prozent des Bruttoumsatzes) und die jährlichen Marketingausgaben bei 34,2 Mio. € (VJ: 22,2 Mio. €). Das Konzernergebnis stieg um 168 % auf 10,4 Mio. € und das Ergebnis je Aktie betrug 1,16 €. Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens (40 % Ausschüttungsquote) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der nächsten Hauptversammlung am 29. April 2021 die Ausschüttung einer Dividende je Aktie von 0,46 € (VJ: 0,14 € Basisdividende und 0,14 € Bonusdividende ausgeschüttet) vor.

Mio. € 2019 2020 Veränderung Bruttoumsatzerlöse 63,1 107,0 +69 % Nettoumsatzerlöse 44,3 81,5 +84 % Marketingausgaben 22,2 34,2 +54 % EBITDA 5,8 15,9 +177 % Konzernergebnis 3,9 10,4 +168 % Ergebnis je Aktie (in €) 0,36 1,16 +222 %

Die solide Bilanz von CLIQ Digital zeigte einen Anstieg der Eigenkapitalquote auf 72 % (VJ: 68 %) und eine Netto-Cash-Position von 0,9 Mio. € gegenüber einer Nettoverschuldung von -9,6 Mio. € zum Jahresende 2019. Insbesondere der starke Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft führte zu einem positiven freien Cashflow von 10,5 Mio. €, ungeachtet der Dividendenzahlung in Höhe von 2,1 Mio. €.

Ausblick 2021

Auf Basis der erfolgreichen Geschäftsstrategie von CLIQ Digital erwartet das Unternehmen, den Bruttoumsatz im Geschäftsjahr 2021 auf mindestens 140 Mio. € zu steigern und dabei ein EBITDA von rund 22 Mio. € zu erwirtschaften, was einer Marge von ca. 16 % p.a. entspricht.

Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands

„Wir glauben fest daran, dass die Gewohnheiten und das Verhalten der Verbraucher in Bezug auf die Nachfrage und den Konsum von digitaler Unterhaltung tatsächlich nachhaltig sind und die Wachstumspläne von CLIQ in Zukunft in vollem Umfang unterstützen werden. Einer der größten Wachstumstreiber im Jahr 2021 wird weiterhin unser All-in-One-Angebot für alle unsere Mitglieder sein, das weltweit weiter ausgerollt werden wird. CLIQ Digital wird weiterhin nach operativer Exzellenz streben und sich auf die Verbesserung und Erweiterung seiner Streaming-Entertainment-Dienste konzentrieren. Wir sind auf einem guten Weg, weitere Marktanteile zu gewinnen und unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben.“

Aktuell (17.03.2021 / 09:16 Uhr) notieren die Aktien der CLIQ Digital AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,40 EUR (+5,60 %) bei 26,40 EUR.

