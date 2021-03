Die seit Anfang Februar zu beobachtende Aufwärtsbewegung der Deutschen Bank hat deutlich an Schwung eingebüßt.

Die seit Anfang Februar zu beobachtende Aufwärtsbewegung der Deutschen Bank hat deutlich an Schwung eingebüßt. Das Momentum ist erst einmal dahin. Nach dem Erreichen des Kursbereiches von 11+ Euro setzten Gewinnmitnahmen ein und zwangen die Aktie zum vorläufigen Rückzug. Mittlerweile hat der Wert hierbei ein wichtiges Kursniveau erreicht…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Bank überschrieben wir am 25.02. mit „Aktie vor Befreiungsschlag“. Darin hieß es unter anderem „[…] Die Aktie scheint die Gunst der Stunde nutzen zu wollen und stößt mit großer Vehemenz über die Marke von 10,0 Euro vor. Aktuell notiert sie auf einem neuen 52-Wochen-Hoch. Damit steht einem charttechnischen Befreiungsschlag „nur“ noch der Bereich des markanten Hochs von Mitte Februar 2020 im Wege, das damals im Bereich von 10,37 Euro markiert wurde. Auch diese Hürde gilt es, signifikant zu überwinden. Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Gelingt es nicht, dem Ausbruch Nachdruck und Relevanz zu verleihen, könnte sich der Wind rasch drehen. So muss es für die Deutsche Bank nunmehr darum gehen, die 10,37 Euro zu überspringen und sich darüber festzusetzen. Jeder Tag oberhalb von 10,37 Euro wäre aus bullischer Sicht ein guter Tag. Sollte es in der aktuellen Situation unter die 10,0 Euro gehen, ist allerdings Obacht geboten. Unterhalb von 9,3 Euro wäre unserer Einschätzung nach gar eine Neubewertung der Lage notwendig.“



In der Folgezeit manifestierte sich das skizzierte Ausbruchsszenario bei der Aktie der Deutschen Bank. Nach dem erfolgreichen Sprung über die 10,0 Euro pulverisierte der Wert auch das markante Hoch aus dem Februar 2020, das damals bei 10,37 Euro markiert wurde.

Das frische Kaufsignal entfaltete daraufhin seine Wirkung. Die Aktie lief in Richtung 11,0 Euro und markierte schließlich im Bereich von 11,2 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch.

Die einsetzenden Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie erst einmal zum Rückzug. Mittlerweile steht der Bereich von 10,37 Euro und damit das ehemalige Ausbruchsniveau im Fokus. Das erneute Testen einer Ausbruchsmarke ist aus charttechnischer Sicht zunächst nicht ungewöhnlich. Dennoch gilt es, die Aktie nun genau zu beobachten. Im besten Fall kann die Deutsche Bank den Bereich um 10,37 Euro erfolgreich verteidigen und sich im Anschluss erneut in Richtung 11,2 Euro orientieren. Ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch würde die Aufwärtsbewegung schließlich reaktivieren. Sollte es hingegen unter die 10,37 Euro gehen, ist Obacht geboten. Bei einem Rutsch unter die 10,0 Euro wäre gar eine Neubewertung erforderlich.