Esri tritt dem Digital Twin Consortium bei

„Wir freuen uns, zusammen mit unseren Partnern, darunter Autodesk und Microsoft, dem Konsortium beizutreten, um zu demonstrieren, wie Benutzer bei der Entwicklung digitaler Zwillinge von GIS profitieren können“, sagte Matt Piper, Global Industry Director for Utilities and AEC bei Esri. „Mit der Technologie von Esri können Kunden geografische Informationen in großem Maßstab visualisieren, verstehen und analysieren, indem sie unterschiedliche Systeme verbinden und mit ihnen interagieren.“

Der digitale Zwilling ist eine virtuelle Darstellung der gebauten und natürlichen Welt. Er ermöglicht Unternehmen, Informationen zu erfassen, zu modellieren, visualisieren, simulieren, analysieren und vorherzusagen, indem viele Informationssysteme miteinander verbunden werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.

„Die Geschäftsanforderungen ändern sich, und diese Änderung treibt Innovation und die Einführung integrierterer Lösungen voran“, fuhr Piper fort. „Benutzer haben in der Vergangenheit möglicherweise einen digitalen Zwilling einer Anlage oder Anlagenstruktur erstellt, der jedoch nicht mit anderen Systemen verbunden ist. Mit der ArcGIS-Software von Esri können Unternehmen digitale Zwillinge im Kontext anderer Informationsmodelle wie Strom- und Wassernetzwerke oder der Umwelt sehen.“

Das ArcGIS-System ist die Grundlage für digitale Zwillinge und bietet Reality Capture, GIS- und BIM-Integration, Echtzeit-IoT, erweiterte KI und maschinelles Lernen.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortbestimmung und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial der Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsergebnisse auszuschöpfen. Die 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründete Software Esri wird weltweit in mehr als 350.000 Organisationen und in über 200.000 Institutionen in Amerika, Asien und dem Pazifik, in Europa, Afrika und dem Nahen Osten eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Organisationen und Universitäten. Esri hat regionale Niederlassungen, internationale Vertriebshändler und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokale Unterstützung bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement in der Geoinformationstechnologie entwickelt Esri die innovativsten Lösungen für die digitale Transformation, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und fortschrittliche Analysen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

