Die anhaltend hohe Nachfrage nach LFP-Batterien sorgt für einen Anstieg der Lithiumpreise.

Wie die Benchmark-Experten in ihrem neuen Bericht erklären, wurden einige Transaktionen sogar bei Preisen von bis zu 13.400 USD pro Tonne durchgeführt, was man als Anzeichen für eine Verknappung des Angebots am Markt sowie sich leerende Lager bei den Produzenten deutet. Zuletzt, so Benchmark weiter, wurde inländisches Lithiumkarbonat in China im August 2018 für über 13.000 USD pro Tonne verkauft.

Dem Bericht zufolge steigen dieses Jahr auch die Preise für Lithiumhydroxid in China. Hier sei ein Plus von 20% zu beobachten, so die Experten, obwohl weiterhin ein vergleichsweise hoher Abschlag zu Lithiumkarbonat zu erkennen sei.

Der Preis für Lithiumhydroxid näherte sich Anfang 2018 25.000 USD pro Tonne und Karbonat erreichte bei 23.000 USD pro Tonne ein Hoch, bevor beide Preise in einen stetigen Abwärtstrend übergingen, der erst Ende des letzten Jahres einen Boden erreichte.

Die Preise in China sind von solcher Bedeutung, da die Volksrepublik rund 60% der Verarbeitungs- und Affinierungskapazitäten weltweit kontrolliert – und einen ähnlichen Anteil bei der Kathodenproduktion.

LFP im Aufwind

Erst vergangenen Monat hatten die Analysten von Benchmark erklärt, dass die Nachfrage nach haltbarem, verbessertem und günstigem LFP-Kathodenmaterial in China wiederbelebt worden sei. Eine ähnliche Entwicklung, so die Experten weiter, wie beim letzten Lithiumpreisanstieg 2016 aber mit einem erheblich verbesserten Produkt.

Erst vor einem knappen Jahr hatte Tesla die Elektromobilbranche überrascht, als man erklärte, dass einige Model 3, die in der Fabrik des US-Konzerns in Shanghai hergestellt werden, mit LFP-Batterien (Lithium-Eisen-Phosphat) der chinesischen Contemporary Amperex Technology (CATL) ausgestattet werden.

Das mit dieser von Kobalt und Nickel freien Batterie betriebene Fahrzeug wurde zu einem großen Erfolg. Denn im Dezember, erst dem zweiten, vollen Verkaufsmonat, machte das Tesla Model 3 mit LFP-Batterie laut Adamas Intelligence nach eingesetzter Batteriekapazität 5,9% des weltweiten Marktes für Elektromobile aus, obwohl es in den USA gar nicht verkauft wird.

Vor allem auf Grund der Auslieferungen nach Europa machte es 46% aller Model 3-Verkäufe im Januar sowie 32% der Batteriekapazität aller mit LFP-Batterien ausgestatteter Mobile weltweit aus. Damit stieg der Anteil von LFP-Batterien am globalen Batteriemarkt laut Adamas im Januar auf 18,5% - von 1% Anfang 2020 und 3% im Juni…

