Aktuelle OeNB-Zahlen zu Zinssätzen, Krediten und Einlagen von Unternehmen im Jahr 2020



Wien (APA-ots) - Die in Reaktion auf die Folgen der COVID-19-Pandemie stark expansive Geldpolitik des Eurosystems führte im Jahr 2020 zu sinkenden Geldmarktzinssätzen, was auch bei kurzfristigen Unternehmenseinlagen in Österreich und im Euroraum für negative Zinssätze sorgte. Dennoch stiegen Unternehmenseinlagen bei Banken im Jahr 2020 sprunghaft an. Das Kreditwachstum nichtfinanzieller Unternehmen stieg mit Ausbruch der Pandemie - nicht zuletzt aufgrund von zahlreichen Hilfsmaßnahmen - auf bis zu 7,2 % im April 2020 und sank im weiteren Jahresverlauf bis Dezember auf 5,0 % und damit auf das Level vor der Pandemie. Zusätzlich unterstützte der österreichische Bankensektor die inländischen Unternehmen mit Kreditstundungen in Milliardenhöhe.



Im Jahr 2020 war sowohl in Österreich als auch im Euroraum ein verstärktes Aufkommen negativer Zinssätze bei Unternehmenseinlagen zu beobachten. Im Dezember 2020 lag der kapitalgewichtete Durchschnittszinssatz für täglich fällige Unternehmenseinlagen erstmals in Österreich mit -0,002 % im negativen Bereich. Der Zinssatz für kurzfristig neu veranlagte Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr war bereits in der Vergangenheit negativ und wies im Dezember 2020 -0,14 % auf. Das Phänomen negativer Einlagenzinssätze war im Euroraum insgesamt sehr weit verbreitet. So lag der kapitalgewichtete Durchschnittszinssatz täglich fälliger Unternehmenseinlagen im gesamten Euroraum bei -0,01 %, jener von Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bei -0,20 %. In Deutschland schlugen sich negative Zinssätze bei kurzfristig neu vergebenen Einlagen mit vereinbarter Laufzeit von bis zu einem Jahr nicht nur bei Unternehmen (-0,42 %), sondern erstmals auch bei privaten Haushalten (-0,01 %) auf den kapitalgewichteten Durchschnittszinssatz in dieser Kategorie durch. Trotz stärkerer Verbreitung von negativen Zinssätzen stiegen Unternehmenseinlagen bei Banken im Jahr 2020 sowohl in Österreich (19,7 %) als auch im Euroraum (19,4 %) sprunghaft an, wofür nicht zuletzt aufgeschobene Investitionen ein maßgeblicher Grund sein dürften.



In Österreich sind negative Einlagenzinssätze auf Spareinlagen privater Haushalte aufgrund eines OGH-Urteils nicht möglich, der Zinssatz für neue Einlagen mit vereinbarter Laufzeit von bis zu einem Jahr wies im Dezember 2020 einen Wert von 0,23 % auf, der Euroraum-Vergleichswert lag bei 0,16%. Ob und in welchem Ausmaß sich aktuelle Marktentwicklungen (Rückzug aus dem Privatkundengeschäft einer großen Direktbank) in den Aggregaten niederschlagen, werden die Daten für März zeigen.