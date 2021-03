Selskabsmeddelelse nr. 04/2021

Ordinær generalforsamling erria A/S cvr-nr. 15300574 _ _________________________________________________________

Tidspunkt: 8. april 2021 kl. 10:00

Sted: Torvet 21A, 1., 4600 Køge





Bestyrelsen har udpeget advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.









DAGSORDEN









Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2020.

Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.



Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020.

4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

(a) Søren Storgaard som formand for bestyrelsen;

(b) Peter Kristian Ellegaard næstformand for bestyrelsen; og

(c) Kristian Svarrer som menigt medlem af bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

Revisorkandidat er PriceWaterhouseCoopers i Hellerup.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 8. april 2022 og indenfor 10 procent af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.