Wacker Chemie: Vor neuer Rallye-Etappe?

Starke 2020er-Zahlen und ein positiver Ausblick sorgen bei der Wacker-Chemie-Aktie für neue Kursfantasie. So geht es für die Aktie jetzt weiter.

An der Börse kann es sich gerade in turbulenten Marktphasen auszahlen, starke Nerven zu behalten und sich nicht von der Panik anderer Anleger anstecken zu lassen. Ein schönes Beispiel hierfür gab die Aktie von Wacker Chemie (WKN: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881) im vergangenen Jahr ab.

Im Zuge des Corona-Crashs stürzte die Wacker-Aktie zwischen Februar und März in der Spitze um rund 60 Prozent auf 30 Euro in die Tiefe, was den niedrigsten Kursstand in der bisherigen Kurshistorie bedeutete. Doch ebenso heftig wie dieser Kursabsturz ausfiel, war auch die folgende Kurs-Rallye, im Zuge der sich die Notierungen bis Mitte März dieses Jahres mehr als verdreifacht haben.