PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem starken Lauf der großen europäischen Börsen in der vergangenen Woche und Gewinnen am Vortag ist am Mittwoch Vorsicht Trumpf. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Abend wirft bereits ihre Schatten voraus. Zudem stehen in der laufenden Woche noch geldpolitischen Entscheidungen der Bank of England am Donnerstag sowie der Bank of Japan am Freitag an.

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, gab am späteren Vormittag um 0,15 Prozent auf 3845,02 Punkte nach. Der Pariser Leitindex Cac 40 kam mit minus 0,07 Prozent auf 6051,05 Punkte nicht vom Fleck. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,33 Prozent auf 6781,35 Punkte abwärts.