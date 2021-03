Die Aktie des US-Ölproduzenten ConocoPhillips legte in den letzten Wochen eine veritable Kursrally auf das Börsenparkett. Mit dem Erreichen des Kursbereiches von 60 US-Dollar setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein.

Die Aktie des US-Ölproduzenten ConocoPhillips legte in den letzten Wochen eine veritable Kursrally auf das Börsenparkett. Mit dem Erreichen des Kursbereiches von 60 US-Dollar setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Mit Blick auf die Relevanz dieses Kursbereiches sowie dem Umstand, dass hinter der Aktie eine knackige Rally liegt (knapp +50 Prozent seit Ende Januar) kommen diesen Gewinnmitnahmen nicht überraschend.

Der Kursrücksetzer hat nun einen ersten wichtigen Kursbereich erreicht. Die nächsten Handelstage werden daher wichtig.

Anfang Februar legte ConocoPhillips die Zahlen für das vierte Quartal 2020 und damit für das Gesamtjahr 2020 vor. Der Markt nahm die Zahlen „gelassen“ auf. Die zu diesem Zeitpunkt anziehenden Ölpreise überlagerten das Zahlenwerk positiv und gaben der Aktie entsprechenden Rückenwind.

Bis auf knapp 60 US-Dollar jagte die Aktie des US-Ölproduzenten und erreichte damit ein wichtiges Kursniveau. Dieses erlangte vor allem im Jahr 2019 und Anfang 2020 seine Relevanz. Entsprechend gut ausgebaut stellte sich der Widerstandsbereich der Aktie in den Weg. Nach dem starken Zwischensprint war die Bewegung zudem überkauft.

Die Gewinnmitnahmen haben die Aktie mittlerweile auf den Bereich von 56,5 US-Dollar zurückgeführt. Die erste potentielle Unterstützungszone liegt unserer Einschätzung nach im Bereich von 55,0 US-Dollar darunter sollte es im besten Fall nicht gehen. Eine untergeordnete Unterstützung lässt sich zudem bei 51,5 US-Dollar finden. Der Bereich des markanten Januar-Hochs (48,3 US-Dollar) sollte tunlichst nicht mehr unterschritten werden, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage unabdingbar.

Kurzum: ConocoPhillips hat an Momentum verloren. Doch noch vollzieht sich die Konsolidierung in geordneten Bahnen. Im bullischen Idealfall halten die 55,0 US-Dollar dem Abgabedruck Stand. Unterstützung bietet weiterhin die Preisentwicklung der Ölpreise, die sich zwar ebenfalls in einer Konsolidierung befinden, aber nach wie vor alle Chancen haben, ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen zu können. Ein Ausbruch von ConocoPhillips über den Kursbereich von 60+ US-Dollar würde der Aktie frische Impulse verleihen und potentielle Bewegungsziele bei 64 US-Dollar oder gar 67 US-Dollar in den Fokus rücken.