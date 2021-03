Hamburg (ots) - Angesichts der noch immer laufenden Pandemie wollte die

Unternehmensberatung Mayflower Concepts von Führungskräften wissen, wie gut ihr

Unternehmen auf Krisen vor Corona vorbereitet war - und ob sich daran seither

etwas geändert hat. Die Ergebnisse deuten an, dass viele Firmen dabei großen

Nachholbedarf haben könnten. Aber auch, dass vorbereitete Unternehmen schneller

und einfacher durch die Krise gekommen sind als solche, die sich vorher nicht

mit potenziellen Krisen auseinandergesetzt hatten.



Vollständige Unternehmens-Lockdowns, fehlende digitale Infrastrukturen,

krisenanfällige Geschäftsmodelle ohne Back-ups: Warum nur wurden viele

Unternehmen von der Pandemie so kalt erwischt? Die Antwort scheint nahezuliegen:

Sie waren nicht auf Krisen vorbereitet. Die Hamburger Strategieberatung

Mayflower Concepts wollte es genauer wissen und lud per Anzeige im den

Business-Netzwerk Xing über 10.000 Führungskräfte ein, sich an einer Umfrage zur

Erfahrung mit Krisenmanagement vor und nach dem Corona-Ausbruch zu beteiligen.

Auch wenn die Ergebnisse der Umfrage nicht den Anspruch haben, repräsentativ zu

sein, geben sie in ihrer Deutlichkeit dennoch ein wenig erfreuliches

Stimmungsbild wieder.







in ihren Unternehmen eine systematische Krisenvorbereitung wahrgenommen.



"Wenn diese Umfrage auch nur annähernd ein Abbild der Realität sein sollte, wäre

das eine Katastrophe" kommentiert Heino Hilbig, Geschäftsführer von Mayflower

Concepts. "Die erste Regel für jede gute Strategie lautet, alle verfügbaren

Augen und Ohren im Markt zu haben. Nur wer plötzliche Veränderungen, wozu Krisen

ja auch gehören, früh wahrnimmt, kann auch früh reagieren." so Hilbig. Deshalb

müsse mindestens jede Führungskraft, besser noch, jeder Mitarbeiter über die

Existenz von Krisenplänen und die Alarmketten innerhalb des Unternehmens

Bescheid wissen.



Besonders spannend wurden die Antworten aber, als es um die Zeit danach ging,

also um Fragen, was sich durch die Pandemie verändert habe.



So sahen 34,6% der Führungskräfte, die in ihrem Unternehmen eine

Krisenvorbereitung wahrgenommen haben, dieses bereits einen Monat nach Beginn

der Pandemie wieder in einem "operativen Normalmodus", in dem neue Routinen die

Improvisation ersetzt haben. Und nach drei Monaten war diese Unternehmensgruppe

bereits laut 46,1% der Führungskräfte wieder auf einem stabilen operativen Weg.

Im Gegensatz dazu sahen bei den nicht-vorbereiteten Unternehmen nur 12,2% ihr Seite 2 ► Seite 1 von 2



