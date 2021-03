Acronis acquiert Synapsys en Afrique pour fournir aux professionnels du channel IT un accès direct aux meilleures solutions de cyberprotection

Schaffhausen, Suisse (ots) - Acronis (https://www.acronis.com/fr-fr/) , un

leader mondial de la cyberprotection, annonce l'acquisition de Synapsys, son

partenaire de longue date basé au Cap en Afrique du Sud, distributeur des

solutions Acronis de cyberprotection

(https://www.acronis.com/en-us/cyber-protection/) via le channel des

fournisseurs de services. C'est la quatrième acquisition d'Acronis en 18 mois

dans le cadre de sa stratégie de croissance accélérée.



Synapsys est une organisation channel qui délivre les solutions de

cyberprotection Acronis à des milliers de clients en Afrique du Sud et sur le

continent via un réseau de sous-distributeurs, de revendeurs et de fournisseurs

de services gérés

(https://www.acronis.com/en-us/articles/managed-service-software/) (MSP).

L'organisation se compose de deux entreprises : Synapsys Systems (Proprietary)

Limited, distributeur de logiciel spécialisé et le distributeur officiel des

solutions Acronis sur site dans la région depuis 2003, et Synapsys Distribution

(Proprietary) Limited, qui sert le marché des MSP au moyen de la plateforme pour

fournisseurs de services Acronis Cyber Cloud.







dans nos efforts de distribution de nos solutions de cyberprotection sur tout le

continent africain. Ce rachat va permettre aux utilisateurs d'obtenir un accès

direct à notre technologie et nos services de support ", déclare Serguei " SB "

Beloussov, fondateur et CEO d'Acronis. " Considérant le formidable potentiel de

croissance que représente l'Afrique pour Acronis, l'acquisition de Synapsys nous

garantit une présence permanente sur le continent. Tout le monde va y gagner :

Acronis, le réseau channel des MSP en Afrique, ainsi que les entreprises et les

utilisateurs devant protéger leurs charges de travail et leurs systèmes dans

l'actuel contexte de cyber menaces.



"Cette acquisition coïncide parfaitement avec la stratégie Global/Local que

poursuit Acronis pour élargir l'accessibilité nationale à ses ressources

mondiales. C'est la promesse d'opportunités de marché pour les fournisseurs de

services qui délivrent les solutions Acronis Cyber Protection alors que la

demande de services cloud et gérés s'intensifie partout dans le monde. Cette

stratégie Global/Local s'inscrit dans une volonté de proximité avec les

partenaires afin de les aider à développer leur activité de protection de leurs

clients contre les menaces modernes.



Une relation privilégiée



Peter French, directeur général de Synapsys, va désormais occuper la direction

générale d'Acronis pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Il commente ainsi la

relation privilégiée entretenue avec Acronis et qui a mené à ce rachat : "

Aucune école de commerce ne vous recommandera de mettre tous vos oeufs dans le

même panier, c'est pourtant ce que nous avons fait avec Acronis, sans jamais le

regretter ", déclare-t-il. " Notre philosophie centrée sur les partenariats

s'harmonise parfaitement avec la mission d'Acronis axée sur l'adoption du cloud

et l'approche de cyberprotection des données et de la sécurité numérique. Cette

transaction est donc un prolongement naturel de notre relation de longue date.

Les partenariats sont fondés sur des relations et donc sur l'humain : nous

allons continuer d'accompagner les MSP spécialistes de la cyberprotection dans

toute l'Afrique, mais désormais sous le nom Acronis. Les partenaires de Synapsys

continueront de travailler avec les mêmes équipes sur le terrain mais aussi plus

étroitement avec Acronis. "



A l'issue de la période de transition, Synapsys deviendra partie intégrante

d'Acronis et aura la responsabilité directe de l'ensemble des ventes en Afrique

des solutions Acronis de cyberprotection

(https://www.acronis.com/en-us/cyber-protection/) .



Contact:



Andreas Rossbach |PR & Communication Manager Europe at Acronis

Email: mailto:Andreas.rossbach@acronis.com

Mobile: +49 151 40767189

Twitter:@rossbachacronis



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/144061/4865882

OTS: Acronis





" Synapsys est un partenaire de confiance qui nous soutient depuis longtempsdans nos efforts de distribution de nos solutions de cyberprotection sur tout lecontinent africain. Ce rachat va permettre aux utilisateurs d'obtenir un accèsdirect à notre technologie et nos services de support ", déclare Serguei " SB "Beloussov, fondateur et CEO d'Acronis. " Considérant le formidable potentiel decroissance que représente l'Afrique pour Acronis, l'acquisition de Synapsys nousgarantit une présence permanente sur le continent. Tout le monde va y gagner :Acronis, le réseau channel des MSP en Afrique, ainsi que les entreprises et lesutilisateurs devant protéger leurs charges de travail et leurs systèmes dansl'actuel contexte de cyber menaces."Cette acquisition coïncide parfaitement avec la stratégie Global/Local quepoursuit Acronis pour élargir l'accessibilité nationale à ses ressourcesmondiales. C'est la promesse d'opportunités de marché pour les fournisseurs deservices qui délivrent les solutions Acronis Cyber Protection alors que lademande de services cloud et gérés s'intensifie partout dans le monde. Cettestratégie Global/Local s'inscrit dans une volonté de proximité avec lespartenaires afin de les aider à développer leur activité de protection de leursclients contre les menaces modernes.Une relation privilégiéePeter French, directeur général de Synapsys, va désormais occuper la directiongénérale d'Acronis pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Il commente ainsi larelation privilégiée entretenue avec Acronis et qui a mené à ce rachat : "Aucune école de commerce ne vous recommandera de mettre tous vos oeufs dans lemême panier, c'est pourtant ce que nous avons fait avec Acronis, sans jamais leregretter ", déclare-t-il. " Notre philosophie centrée sur les partenariatss'harmonise parfaitement avec la mission d'Acronis axée sur l'adoption du cloudet l'approche de cyberprotection des données et de la sécurité numérique. Cettetransaction est donc un prolongement naturel de notre relation de longue date.Les partenariats sont fondés sur des relations et donc sur l'humain : nousallons continuer d'accompagner les MSP spécialistes de la cyberprotection danstoute l'Afrique, mais désormais sous le nom Acronis. Les partenaires de Synapsyscontinueront de travailler avec les mêmes équipes sur le terrain mais aussi plusétroitement avec Acronis. "A l'issue de la période de transition, Synapsys deviendra partie intégranted'Acronis et aura la responsabilité directe de l'ensemble des ventes en Afriquedes solutions Acronis de cyberprotection(https://www.acronis.com/en-us/cyber-protection/) .Contact:Andreas Rossbach |PR & Communication Manager Europe at AcronisEmail: mailto:Andreas.rossbach@acronis.comMobile: +49 151 40767189Twitter:@rossbachacronisContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/144061/4865882OTS: Acronis