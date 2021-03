Für "kalte Dunkelflauten" braucht Deutschland langfristig zusätzlich 5 bis 10 Gigawatt flexible Kraftwerksleistung

Berlin (ots) -



- Studie von Aurora Energy Research: Um die Stromversorgung auch in Zeiten

extremer Wetterlagen mit hoher Nachfrage und niedriger Erzeugung zu sichern,

werden im Jahr 2050 zwischen 5 und 10 GW zusätzliche flexible

Kraftwerkskapazitäten nötig sein

- Solche Backup-Kraftwerke sind nur wenige Stunden pro Jahr im Einsatz, daher

rentieren sie sich erst bei Strompreisen von 10.000 Euro und mehr pro

Megawattstunde

- Politik muss langfristig verlässliche Rahmenbedingungen für den Strommarkt

schaffen, damit das Risiko von Investitionen in die Anlagen für Betreiber

tragbar wird



Extreme Wetterereignisse sind selten, können aber erhebliche Auswirkungen auf

die Energieversorgung haben. Das hat sich Mitte Februar in Texas gezeigt, als

ein historischer Wintersturm den Strombedarf in unvorhergesehene Höhen trieb und

gleichzeitig die Gasversorgung für Kraftwerke teilweise zusammenbrach. Die

Folge: tagelange Stromausfälle für bis zu 4,3 Millionen Menschen, zeitweise

extreme Strompreise und Insolvenzen von Versorgern, die sich nicht gegen diese

Preisschwankungen abgesichert hatten.







Kraftwerkskapazitäten, etwa Gas- oder Ölkraftwerke, die in Extremsituationen

einspringen können. In einer aktuellen Studie hat das

Energiemarktanalyseunternehmen Aurora Energy Research errechnet, dass

Deutschland im Jahr 2050 zusätzlich bis zu 10 Gigawatt an flexiblen Kraftwerken

für Extremwetterlagen brauchen wird. "Diese Anlagen kommen nur dann zum Einsatz,

wenn der Bedarf sehr hoch und gleichzeitig die Stromerzeugung etwa von Solar-

oder Windkraftwerken niedrig ist", sagt Kornelia Stycz, Energieexpertin von

Aurora und Autorin der Studie. "Solche 'kalten Dunkelflauten' sind allerdings so

selten, dass die Backup-Kraftwerke nur wenige Stunden im Jahr in Betrieb sind.

Deshalb braucht es ein entsprechendes Marktdesign und verlässliche

Rahmenbedingungen, um wirtschaftliche Anreize für die Betreiber zu schaffen, die

Kapazitäten vorzuhalten."



Volatilität von Stromnachfrage und -erzeugung steigt



Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Verbrauchssektoren und dem Ausbau der

Erneuerbaren Energien werden sowohl die Stromnachfrage als auch die

Stromerzeugung volatiler. Um das auszugleichen, sind neben Reservekraftwerken

auch Maßnahmen auf der Verbraucherseite geeignet: So lassen sich zum Beispiel

knapp 20 Prozent der Stromnachfrage flexibilisieren, indem Ladevorgänge von

Elektroautos sowie der Betrieb von Wärmepumpen und Wasserstoffelektrolyseuren an

die schwankende Erzeugung angepasst werden. Für kürzere Zeiträume - Minuten bis

auch Industriebetriebe ihren Strombedarf gezielt



